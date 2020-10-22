У Львові 23 жовтня 2 райони міста залишаться без світла: деталі
У Львові на 23 жовтня заплановане відключення електроенергії у 2 районах міста. Деякі будинки з 9:00 до 17:00 залишаться без світла у Франківському та Шевченківському районах.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі
- Арктична – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Бічна Бурштинова – будинок № 4;
- Бурштинова – будинки № 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
- Бурштинова бічна – будинки № 2, 2а, 4а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а;
- Волошкова – будинок № 1;
- Далека – будинки № 1, 2, 3, 6, 7, 10;
- Долинна – будинки № 1, 6;
- Заможна – будинки № 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 10;
- Івасюка – будинки № 6, 10А, 10Б, 14, 14а, 17, 17а, 19, 19А, 21, 23, 25, 26, 26а, 26Б, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53;
- Кліматична бічна – будинки № 2, 4, 6;
- Листяний Проїзд – будинки № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а;
- Підлісна – будинки № 1, 6;
- Прилуцька – будинки № 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 18б, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
- Проліскова – будинки № 4а, 7, 8, 17, 19, 29;
- Ряснянська – будинки № 29, 31, 31а, 31б, 33, 35, 35а, 37;
- Ряснянський проїзд – будинки № 1, 5, 6;
- Селищна – будинки № 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20;
- Тиха – будинки № 1, 2, 2А, 3, 4, 5;
- Шкільна – будинки № 1а, 1в, 2, 3, 4;
- Ягідна – будинки № 1, 4, 11.
На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі
- Сокільницька – будинки № 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50/52, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 66А, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 76б, 77, 79;
- Стрийська – будинки № 228, 230, 230А, 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330;
- Трускавецька – будинок № 3.
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