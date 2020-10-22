У Львові вимкнуть світло у Франківському та Шевченківському районах / 24 канал (Ілюстративне фото)

У Львові на 23 жовтня заплановане відключення електроенергії у 2 районах міста. Деякі будинки з 9:00 до 17:00 залишаться без світла у Франківському та Шевченківському районах.