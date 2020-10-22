У Львові з 23 жовтня почне курсувати тролейбус за новим маршрутом: деталі
У Львові на вулиці Хуторівка вночі 23 жовтня тестуватимуть тролейбусну мережу. А вже вранці тут почне курсувати тролейбус № 23, який зараз їздить з вулиці Ряшівської до автовокзалу на вулиці Стрийській.
Міська влада також планує з'єднати контактну мережу вулиці Хуторівка з проспектом Червоної Калини. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Коли саме почне курсувати тролейбус № 23
Сьогодні вночі будемо тестувати мережу на вулиці Хуторівка. А завтра з 6:20 по вулиці Хуторівка поїдуть тролейбуси з вулиці Ряшівської. Наразі це буде маршрут № 23, який не заїжджатиме на Автовокзал,
– розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.
На маршруті працюватиме 8 машин з інтервалом руху 7 хвилин. Якщо тролейбусів буде недостатньо, їхню кількість збільшать у листопаді.
Про плани міської влади щодо Хуторівки
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що міська влада планує з’єднати контактну мережу між вулицею Хуторівка і проспектом Червоної Калини у 2021 році.
Уже з наступного року буде можливість із проспекту Червоної Калини тролейбусом проїхати по вулиці Хуторівка, по вулиці Науковій, а в перспективі й до аеропорту. Для мешканців Сихова це буде великий плюс,
– зазначив міський голова.
Коротко про капремонт вулиці Хуторівка
- Капітальний ремонт вулиці Хуторівка проводила підрядна організація ТзОВ "Онур", на замовлення ЛКП "Львівавтодор".
- Ремонт вулиці обійшовся у 125 мільйонів гривень.
- Під час капремонту на вулиці Хуторівка замінили усі комунікаційні мережі та облаштували дощову каналізацію.
- Раніше ця вулиця не була обладнана для тролейбусного руху. Тому під час ремонту облаштували тролейбусну мережу.
- Також на вулиці Хуторівка тепер є велосмуги, світлофори, зупинки громадського транспорту та нове вуличне освітлення.