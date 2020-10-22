У Львові на вулиці Хуторівка вночі 23 жовтня тестуватимуть тролейбусну мережу. А вже вранці тут почне курсувати тролейбус № 23, який зараз їздить з вулиці Ряшівської до автовокзалу на вулиці Стрийській.

Міська влада також планує з'єднати контактну мережу вулиці Хуторівка з проспектом Червоної Калини. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли саме почне курсувати тролейбус № 23

Сьогодні вночі будемо тестувати мережу на вулиці Хуторівка. А завтра з 6:20 по вулиці Хуторівка поїдуть тролейбуси з вулиці Ряшівської. Наразі це буде маршрут № 23, який не заїжджатиме на Автовокзал,

– розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

На маршруті працюватиме 8 машин з інтервалом руху 7 хвилин. Якщо тролейбусів буде недостатньо, їхню кількість збільшать у листопаді.

Про плани міської влади щодо Хуторівки

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що міська влада планує з’єднати контактну мережу між вулицею Хуторівка і проспектом Червоної Калини у 2021 році.

Уже з наступного року буде можливість із проспекту Червоної Калини тролейбусом проїхати по вулиці Хуторівка, по вулиці Науковій, а в перспективі й до аеропорту. Для мешканців Сихова це буде великий плюс,

– зазначив міський голова.

Коротко про капремонт вулиці Хуторівка