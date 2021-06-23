Причина відключення води – підключення до нового водопроводу на вулиці Зеленій. Водопостачання планують відновити до 16:00.
До теми У Львові закінчились гідравлічні випробування: коли з'явиться гаряча вода
Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00
- Бережанська – всі будинки;
- Білоцерківська – всі будинки;
- Бруснична – всі будинки;
- Бузкова – всі будинки;
- Бучми – всі будинки;
- Вигін – всі будинки;
- Віденська – всі будинки;
- Вітрякова – всі будинки;
- Вулецька – всі будинки;
- Героїв Крут – всі будинки;
- Гостинна – всі будинки;
- Дністерська – всі будинки;
- Дунайська – всі будинки;
- Жасминова – всі будинки;
- Зелена – будинки № 130 – 298, 105 – 477;
- Кам'янецька – всі будинки;
- Керченська – всі будинки;
- Козловського – всі будинки;
- Колійна – всі будинки;
- Колодзінського – всі будинки;
- Колодязна – всі будинки;
- Кримська – всі будинки;
- Липова Алея – всі будинки;
- Листопадна – всі будинки;
- Литвиненка – всі будинки;
- Луганська – всі будинки;
- Меблярська – всі будинки;
- Межова – всі будинки;
- Навроцького – всі будинки;
- Надійна – всі будинки;
- Орлина – всі будинки;
- Перелітна – всі будинки;
- Пирогівка – всі будинки;
- Півколо – всі будинки;
Зауважте У Львові через півмарафон перекриють низку вулиць: графік
- Простора – всі будинки;
- Радість – всі будинки;
- Райдужна – всі будинки;
- Раковського – всі будинки;
- Рахівська – всі будинки;
- Рівнинна – всі будинки;
- Рожева – всі будинки;
- Розбіжна – всі будинки;
- Розвилиста – всі будинки;
- Ромашкова – всі будинки;
- Росиста – всі будинки;
- Рядова – всі будинки;
- Світанкова – всі будинки;
- Сливова – всі будинки;
- Слобідська – всі будинки;
- Стуса – всі будинки;
- Сумська – всі будинки;
- Сусідня – всі будинки;
- Танячкевича – всі будинки;
- Тернопільська – всі будинки;
- Угорська – всі будинки;
- Червоної Калини – будинки № 2 – 30, 1 – 29;
- Шахтарська – всі будинки;
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.