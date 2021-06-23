У Львові 24 червня понад 50 вулиць залишаться без води: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" 24 червня проводитимуть ремонтні роботи на водомережах міста. Тож жителі понад 50 вулиць у Личаківському, Галицькому та Сихівському районах Львова тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – підключення до нового водопроводу на вулиці Зеленій. Водопостачання планують відновити до 16:00.

До теми У Львові закінчились гідравлічні випробування: коли з'явиться гаряча вода

Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00

Бережанська – всі будинки;

Білоцерківська – всі будинки;

Бруснична – всі будинки;

Бузкова – всі будинки;

Бучми – всі будинки;

Вигін – всі будинки;

Віденська – всі будинки;

Вітрякова – всі будинки;

Вулецька – всі будинки;

Героїв Крут – всі будинки;

Гостинна – всі будинки;

Дністерська – всі будинки;

Дунайська – всі будинки;

Жасминова – всі будинки;

Зелена – будинки № 130 – 298, 105 – 477;

Кам'янецька – всі будинки;

Керченська – всі будинки;

Козловського – всі будинки;

Колійна – всі будинки;

Колодзінського – всі будинки;

Колодязна – всі будинки;

Кримська – всі будинки;

Липова Алея – всі будинки;

Листопадна – всі будинки;

Литвиненка – всі будинки;

Луганська – всі будинки;

Меблярська – всі будинки;

Межова – всі будинки;

Навроцького – всі будинки;

Надійна – всі будинки;

Орлина – всі будинки;

Перелітна – всі будинки;

Пирогівка – всі будинки;

Півколо – всі будинки;

Зауважте У Львові через півмарафон перекриють низку вулиць: графік

Простора – всі будинки;

Радість – всі будинки;

Райдужна – всі будинки;

Раковського – всі будинки;

Рахівська – всі будинки;

Рівнинна – всі будинки;

Рожева – всі будинки;

Розбіжна – всі будинки;

Розвилиста – всі будинки;

Ромашкова – всі будинки;

Росиста – всі будинки;

Рядова – всі будинки;

Світанкова – всі будинки;

Сливова – всі будинки;

Слобідська – всі будинки;

Стуса – всі будинки;

Сумська – всі будинки;

Сусідня – всі будинки;

Танячкевича – всі будинки;

Тернопільська – всі будинки;

Угорська – всі будинки;

Червоної Калини – будинки № 2 – 30, 1 – 29;

Шахтарська – всі будинки;

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.