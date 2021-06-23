У Львові 24 червня понад 50 вулиць залишаться без води: адреси

23 червня 2021 , 16:52
Читать новость на русском

Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" 24 червня проводитимуть ремонтні роботи на водомережах міста. Тож жителі понад 50 вулиць у Личаківському, Галицькому та Сихівському районах Львова тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – підключення до нового водопроводу на вулиці Зеленій. Водопостачання планують відновити до 16:00.

До теми У Львові закінчились гідравлічні випробування: коли з'явиться гаряча вода

Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00

  • Бережанська – всі будинки;
  • Білоцерківська – всі будинки;
  • Бруснична – всі будинки;
  • Бузкова – всі будинки;
  • Бучми – всі будинки;
  • Вигін – всі будинки;
  • Віденська – всі будинки;
  • Вітрякова – всі будинки;
  • Вулецька – всі будинки;
  • Героїв Крут – всі будинки;
  • Гостинна – всі будинки;
  • Дністерська – всі будинки;
  • Дунайська – всі будинки;
  • Жасминова – всі будинки;
  • Зелена – будинки № 130 – 298, 105 – 477;
  • Кам'янецька – всі будинки;
  • Керченська – всі будинки;
  • Козловського – всі будинки;
  • Колійна – всі будинки;
  • Колодзінського – всі будинки;
  • Колодязна – всі будинки;
  • Кримська – всі будинки;
  • Липова Алея – всі будинки;
  • Листопадна – всі будинки;
  • Литвиненка – всі будинки;
  • Луганська – всі будинки;
  • Меблярська – всі будинки;
  • Межова – всі будинки;
  • Навроцького – всі будинки;
  • Надійна – всі будинки;
  • Орлина – всі будинки;
  • Перелітна – всі будинки;
  • Пирогівка – всі будинки;
  • Півколо – всі будинки;

Зауважте У Львові через півмарафон перекриють низку вулиць: графік

  • Простора – всі будинки;
  • Радість – всі будинки;
  • Райдужна – всі будинки;
  • Раковського – всі будинки;
  • Рахівська – всі будинки;
  • Рівнинна – всі будинки;
  • Рожева – всі будинки;
  • Розбіжна – всі будинки;
  • Розвилиста – всі будинки;
  • Ромашкова – всі будинки;
  • Росиста – всі будинки;
  • Рядова – всі будинки;
  • Світанкова – всі будинки;
  • Сливова – всі будинки;
  • Слобідська – всі будинки;
  • Стуса – всі будинки;
  • Сумська – всі будинки;
  • Сусідня – всі будинки;
  • Танячкевича – всі будинки;
  • Тернопільська – всі будинки;
  • Угорська – всі будинки;
  • Червоної Калини – будинки № 2 – 30, 1 – 29;
  • Шахтарська – всі будинки;

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення її іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті Гарячої лінії міста. Також можна зателефонувати у диспетчерську службу ЛМКП "Львівводоканал", яка працює цілодобово, за номерами 15-51 або 259-15-50.
Автор: Ольга Котів