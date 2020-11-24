У Львові п'яний правоохоронець на Volkswagen Touareg 24 листопада спричинив ДТП на подвір'ї житлового будинку. Його позашляховик протаранив 3 автомобілі й розніс дитячий майданчик.

Аварія трапилась близько 14:45 біля на подвір'ї будинку на вулиці Торф'яній. Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як правоохоронець розніс дитмайданчик

Спочатку п'яний 24-річний водій Volkswagen Touareg, виїжджаючи з паркувального майданчика, протаранив автомобіль Nissan, який припаркували у подвір'ї будинку.

Потім Volkswagen в'їхав у BМW, яка за інерцією вдарила автівку Mazda.

Після цього позашляховик виїхав на дитячий майданчик – спочатку розчавив гірку, а потім зніс частину гойдалки.

У поліції не розповіли, чи були у цей час на майданчику діти. Проте повідомили, що ніхто внаслідок аварії не постраждав.

За кермом позашляховика перебував п'яний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

Дивіться відео, як п'яний правоохоронець розніс дитмайданчик:

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Чоловіка, який спричинив ДТП, звільнять з поліції

За фактом ДТП правоохоронці почали службове розслідування. У поліції повідомили, що свого співробітника, який розніс майданчик звільнять.

На порушника винесли постанову та склали 3 протоколи:

постанова за керування транспортним засобом без необхідних документів;

протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння;

протокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП;

протокол за адміністративне затримання.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі обставини та причини аварії.



Спочатку п'яний водій протаранив автомобіль Nissan / Фото "Суспільне Львів"



Потім п'яний правоохоронець в'їхав у BМW / Фото "Суспільне Львів"



Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото "Суспільне Львів"



Ймовірно, правоохоронця звільнять / Фото поліції Львівщини