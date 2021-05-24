У Львові 24 травня понад 75 вулиць залишились без води: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 24 травня жителі понад 75 львівських вулиць тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Остроградських, Петлюри, Городоцькій, Чукаріна та Глинянському Тракті. Водопостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво Низка вулиць у Львові та Рудному 24 травня залишаться без світла: адреси

Де у Львові не буде води 9:00 до 17:00

вулиця Коновальця – будинок № 99;

вулиця Коциловського – будинок № 3;

вулиця Мечникова – будинок № 18;

вулиця Патона – будинок № 27;

вулиця Широка – будинок № 83а.

Де у Львові не буде води з 9:15 до 14:00

вулиця Бой-Желенського – всі будинки;

вулиця Героїв Майдану – всі будинки;

вулиця Карпинця – всі будинки;

вулиця Лукаша – всі будинки;

вулиця Остроградських – всі будинки;

вулиця Похила – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 14:30

вулиця Петлюри – будинки № 39, 41, 43, 47, 51, 53, 49.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 15:00

вулиця Авіаційна – всі будинки;

вулиця Данила Апостола – всі будинки;

вулиця Бакинська – всі будинки;

вулиця Вівсяна – всі будинки;

вулиця Вільхова – всі будинки;

вулиця Величка – всі будинки;

вулиця Виговського – всі будинки;

вулиця Гарматія – всі будинки;

вулиця Гіацинтова – всі будинки;

вулиця Курмановича – всі будинки;

вулиця Головатого – всі будинки;

вулиця Гречана – всі будинки;

вулиця Грузинська – всі будинки;

вулиця Дальня – всі будинки;

вулиця Дозвільна – всі будинки;

вулиця Дрогобицька – всі будинки;

вулиця Дубнівська – всі будинки;

вулиця Євського – всі будинки;

вулиця Журавлина – всі будинки;

вулиця Збиральна – всі будинки;

вулиця Зимновідська – всі будинки;

вулиця Кавказька – всі будинки;

вулиця Каховська – всі будинки;

вулиця Конюшинна – всі будинки;

вулиця Корсунська – всі будинки;

вулиця Кричевського – всі будинки;

вулиця Лукича – всі будинки;

вулиця Луцька – всі будинки;

вулиця Лютнева – всі будинки;

вулиця Малицької – всі будинки;

вулиця Патона – всі будинки;

вулиця Підгаєцька – всі будинки;

вулиця Болбочана – всі будинки;

вулиця Полтави – всі будинки;

вулиця Пшенична – всі будинки;

вулиця Рудненська – всі будинки;

вулиця Ряшівська – всі будинки;

вулиця Самбірська – всі будинки;

вулиця Сигнівка – всі будинки;

вулиця Сполучна – всі будинки;

вулиця Станційна – всі будинки;

вулиця Тернова – всі будинки;

вулиця Трещаківського – всі будинки;

вулиця Флінти – всі будинки;

вулиця Яворівська – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки № 168, 188, 190, 200, 200а, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 218а, 226б, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241б, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 287, 289, 291, 321.

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Де у Львові не буде води з 12:30 до 15:30

вулиця Бігова – всі будинки;

вулиця Богданівська – всі будинки;

вулиця Визвольна – всі будинки;

вулиця Вовка – всі будинки;

вулиця Кравса – всі будинки;

вулиця Глиняна – всі будинки;

вулиця Дубова – всі будинки;

вулиця Залісна – всі будинки;

вулиця Козацька – всі будинки;

вулиця Кошова – всі будинки;

вулиця Лебедина – всі будинки;

вулиця Лодія – всі будинки;

вулиця Навколишня – всі будинки;

вулиця Над'ярна – всі будинки;

вулиця Наступальна – всі будинки;

вулиця Полуднева – всі будинки;

вулиця Табірна – всі будинки;

вулиця Глинянський Тракт – будинки № 40, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99, 99а, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 104а, 104б, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143а, 144, 145, 145а, 146, 147, 147б, 147а, 148, 149, 151

Де у Львові не буде води з 13:00 до 16:30

вулиця Хоткевича – будинок № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

вулиця Чукаріна – будинок № 1, 7, 11.