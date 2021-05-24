У Львові 24 травня понад 75 вулиць залишились без води: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 24 травня жителі понад 75 львівських вулиць тимчасово залишаться без води.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Остроградських, Петлюри, Городоцькій, Чукаріна та Глинянському Тракті. Водопостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Низка вулиць у Львові та Рудному 24 травня залишаться без світла: адреси
Де у Львові не буде води 9:00 до 17:00
- вулиця Коновальця – будинок № 99;
- вулиця Коциловського – будинок № 3;
- вулиця Мечникова – будинок № 18;
- вулиця Патона – будинок № 27;
- вулиця Широка – будинок № 83а.
Де у Львові не буде води з 9:15 до 14:00
- вулиця Бой-Желенського – всі будинки;
- вулиця Героїв Майдану – всі будинки;
- вулиця Карпинця – всі будинки;
- вулиця Лукаша – всі будинки;
- вулиця Остроградських – всі будинки;
- вулиця Похила – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 14:30
- вулиця Петлюри – будинки № 39, 41, 43, 47, 51, 53, 49.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 15:00
- вулиця Авіаційна – всі будинки;
- вулиця Данила Апостола – всі будинки;
- вулиця Бакинська – всі будинки;
- вулиця Вівсяна – всі будинки;
- вулиця Вільхова – всі будинки;
- вулиця Величка – всі будинки;
- вулиця Виговського – всі будинки;
- вулиця Гарматія – всі будинки;
- вулиця Гіацинтова – всі будинки;
- вулиця Курмановича – всі будинки;
- вулиця Головатого – всі будинки;
- вулиця Гречана – всі будинки;
- вулиця Грузинська – всі будинки;
- вулиця Дальня – всі будинки;
- вулиця Дозвільна – всі будинки;
- вулиця Дрогобицька – всі будинки;
- вулиця Дубнівська – всі будинки;
- вулиця Євського – всі будинки;
- вулиця Журавлина – всі будинки;
- вулиця Збиральна – всі будинки;
- вулиця Зимновідська – всі будинки;
- вулиця Кавказька – всі будинки;
- вулиця Каховська – всі будинки;
- вулиця Конюшинна – всі будинки;
- вулиця Корсунська – всі будинки;
- вулиця Кричевського – всі будинки;
- вулиця Лукича – всі будинки;
- вулиця Луцька – всі будинки;
- вулиця Лютнева – всі будинки;
- вулиця Малицької – всі будинки;
- вулиця Патона – всі будинки;
- вулиця Підгаєцька – всі будинки;
- вулиця Болбочана – всі будинки;
- вулиця Полтави – всі будинки;
- вулиця Пшенична – всі будинки;
- вулиця Рудненська – всі будинки;
- вулиця Ряшівська – всі будинки;
- вулиця Самбірська – всі будинки;
- вулиця Сигнівка – всі будинки;
- вулиця Сполучна – всі будинки;
- вулиця Станційна – всі будинки;
- вулиця Тернова – всі будинки;
- вулиця Трещаківського – всі будинки;
- вулиця Флінти – всі будинки;
- вулиця Яворівська – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 168, 188, 190, 200, 200а, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 218а, 226б, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241б, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 287, 289, 291, 321.
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Де у Львові не буде води з 12:30 до 15:30
- вулиця Бігова – всі будинки;
- вулиця Богданівська – всі будинки;
- вулиця Визвольна – всі будинки;
- вулиця Вовка – всі будинки;
- вулиця Кравса – всі будинки;
- вулиця Глиняна – всі будинки;
- вулиця Дубова – всі будинки;
- вулиця Залісна – всі будинки;
- вулиця Козацька – всі будинки;
- вулиця Кошова – всі будинки;
- вулиця Лебедина – всі будинки;
- вулиця Лодія – всі будинки;
- вулиця Навколишня – всі будинки;
- вулиця Над'ярна – всі будинки;
- вулиця Наступальна – всі будинки;
- вулиця Полуднева – всі будинки;
- вулиця Табірна – всі будинки;
- вулиця Глинянський Тракт – будинки № 40, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99, 99а, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 104а, 104б, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143а, 144, 145, 145а, 146, 147, 147б, 147а, 148, 149, 151
Де у Львові не буде води з 13:00 до 16:30
- вулиця Хоткевича – будинок № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
- вулиця Чукаріна – будинок № 1, 7, 11.