Через паркування у невстановлених місцях у Львові анулювали 24 перепустки на в'їзд у центральну частину міста. Такі перепустки видають мешканцям будинків або людям, які є власниками приміщень у центрі Львова.

У мерії зазначили, що якщо водій залишатиме свою автівку в невстановленому місці, його перепустку на в'їзд на площу Ринок анулюють. Адже, за словами начальника управління безпеки міста Юрія Діля, кожному, хто отримує перепустку, розповідають, де у центрі міста можна паркуватись.

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Чому у Львові анулювали 24 перепустки на в'їзд у центр міста

Діль розповів, що мешканцям, які проживають у центральній частині міста, чи особам, які мають оформлене право власності на помешкання чи приміщення у центрі міста, видають перепустки на право в'їзду. Отримуючи перепустку, львів'янин дізнається, де саме він може паркувати своє авто.

До прикладу, якщо особа живе на вулиці Театральній, то вона може паркувати авто на вулиці Театральній. Якщо ж мешканець живе на площі Ринок, то він може паркувати авто на вулиці Друкарській та бічних. Тобто на перепустці мешканцю вказують, де саме він може залишати своє авто,

– додав посадовець.

Через те, що вулиці були заметені снігом й власники авто не бажали розчищати свої місця для паркування, вони почали ставити машини на площі Ринок. За такі порушення інспектори з паркування їх штрафували. Розмір штрафу становить 255 і 510 гривень.

Проте це на порушників ніяк не вплинуло. Тому робоча група, у яку входять представники райадміністрації, "Муніципальної варти", "Ратуші сервіс" та юристи, одноголосно прийняла рішення про анулювання 24 перепусток на в'їзд. За словами Діля, перепустки анулювали на один місяць.

"Таку роботу будемо продовжувати. Має бути порядок. На превеликий жаль, ми зіткнулися з тим, що автомобілі почали паркувати практично біля входу у Ратушу. Це не припустимо. Тому "Муніципальна варта" щодня моніторить ситуацію і слідкує, щоб були дотримані всі правила щодо в'їзду і паркування на площі Ринок", – підсумував посадовець.

У Львові продовжуватимуть анульовувати перепустки на в'їзд у центр міста. Тому водіям потрібно паркуватись лише у визначених місцях.