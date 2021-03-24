У Львові ремонтуватимуть електромережі: 25 березня понад 50 вулиць залишаться без світла

Фахівці "Львівобленерго" продовжують активно ремонтувати електромережі міста. Тож 25 березня понад 50 львівських вулиць тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла 25 березня
- вулиця Болбочана – будинки № 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;
- вулиця Вагилевича – будинки № 2, 4, 6, 8, 9;
- вулиця Висока – будинки № 4, 6, 7, 8, 8а;
- вулиця Ганцова – будинок № 3;
- вулиця Гордієнка – будинки № 13, 7, 7а;
- вулиця Грушевського – будинок № 44;
- вулиця Дальня – будинок № 12;
- вулиця Доробок – будинки № 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Дороша – будинки № 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12;
- вулиця Дрогобицька – будинок № 11;
- вулиця Дубнівська – будинок № 39;
- вулиця Загородня – будинки № 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 34А, 34б, 34в, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 51, 6, 60, 6А, 9;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200а, 202, 204, 206, 208, 208а, 210, 216, 217, 218, 218а, 220, 223, 224, 228, 232, 234
- провулок Заозерний 1 – будинки № 2, 4, 6;
- провулок Заозерний 2 – будинки № 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9;
- провулок Заозерний 4 – будинки № 15, 17;
- вулиця Збиральна – будинки № 1, 2, 2б, 3, 4, 6, 8;
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- вулиця Зв'язкова – будинки № 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 3, 3А, 3Б, 4 – 8, 5, 5А, 7, 7А, 9,
- вулиця Зелена – будинок № 24;
- вулиця Каганця – будинки № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 28;
- вулиця Кишинівська – будинки № 1, 10, 12, 3, 5, 5А, 7А;
- вулиця Конюшинна – будинки № 8, 3, 5;
- вулиця Копистинського – будинки № 6, 8, 16;
- вулиця Кругла 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 72, 74, 76, ;
- вулиця Левицького – будинки № 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53;
- вулиця Мирна – будинки № 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 6, 7, 9;
- вулиця Молдавська – будинок № 10;
- вулиця Моторна – будинки № 108, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 32а, 34, 4, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60, 62, 8, 9, ;
- вулиця Новознесенська – будинки № 108, 121, 123, 125, 129, 131, 131а, 133, 133а, 133б;
- вулиця Окружна – будинки № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
- вулиця Павлика – будинки № 3, 5;
- вулиця Павлова – будинки № 5, 6, 6А, 6Б, 6Ц, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- вулиця Повітряна – будинки № 30, 32, 41, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59;
- вулиця Польова – будинки № 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 40, 40Б, 42;
- вулиця Поперечна – будинок № 28;
- вулиця Пропелерна – будинки № 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 47, 48, 48а, 49, 5, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;
- вулиця П'ясецького – будинки 10, 10а, 10б, 10В, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8;
- вулиця Рильського – будинки № 10а, 10а/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10А;
- вулиця Рослинна – будинки № 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;
- вулиця Садова – будинок № 29;
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- вулиця Самарська – будинок № 3;
- вулиця Скромна – будинки № 1, 10, 11, 11а, 17, 19, 20, 21б, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 4, 5, 6, 7, 9;
- вулиця Сполучна – будинки № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9;
- вулиця Тернова – будинки № 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А;
- вулиця Тершаковців – будинки № 1, 2, 10, 1Б, 4, 4а, 5, 6, 8, 10;
- вулиця Тісна – будинки № 10, 10а, 11, 11а, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 6, 7, 8, 9;
- провулок Топольний 1 – будинки № 2, 4, 5, 7;
- вулиця Туган-Барановського – будинок №36;
- вулиця Холодноярська – будинки № 1, 10, 12, 1А, 1Б, 1в, 2, 27, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 3Б, 4, 45, 47, 49, 49А, 51А, 51Б, 55, 57, 59, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9;
- вулиця Чечета – будинки № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 21а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 6, 7, 8, 9а, Храм святих Андрія і Йосафата;
- Чижевського – будинки № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 6, 7а, 8, 9;
- Широка – будинки № 26, 32;
- вулиця Юнацька – будинки № 2, 4, 6.