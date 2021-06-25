У Львові 25 червня низка вулиць залишиться без світла: адреси
25 червня 2021 , 11:45Читать новость на русском
Джерело:"Львівобленерго"
У Львові 25 червня фахівці "Львівобленерго" ремонтуватимуть електромережі. Тож низка вулиць міста тимчасово залишиться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Холмська – всі будинки;
- вулиця Купчинського – будинки № 14 – 48;
- вулиця Стрийська – будинок № 45;
- вулиця Козельницька – будинок № 1б;
- вулиця Самчука – будинок № 8;
- вулиця Зелена – будинок № 301;
- вулиця Сахарова – будинки № 2 – 16;
- вулиця Богуна – будинки № 6, 8, 12, 7 – 15;
- вулиця Котляревського – будинки № 8, 12 – 14а, 9 – 21;
- вулиця Нечуя-Левицького – будинки № 2 – 16, 3 – 15.