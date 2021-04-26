У Львові 26 квітня на майже 30 вулицях вимкнуть світло / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож у Львові 26 квітня майже 30 вулиць тимчасово залишаться без світла.