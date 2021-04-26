У Львові 26 квітня майже 30 вулиць залишаться без світла: адреси

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож у Львові 26 квітня майже 30 вулиць тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Львівщина залишає червону карантинну зону
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Арктична – будинок № 4;
- вулиця Блажкевича – будинки № 10, 12, 2, 4, 6, 8;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 6, 10, 11, 13а, 21, 23, 25, 105, 109, 111, 113;
- вулиця Виговського – будинки № 26, 26б;
- вулиця Городоцька – будинки № 215б, 219, 219а, 221, 223;
- вулиця Загородня – будинок № 53;
- вулиця Зелена – будинки № 288а, 290а, 322, 385;
- вулиця Зигзаг – будинки № 3 – 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 20;
- вулиця Калнишевського – будинки № 1, 3, 6, 7, 9 – 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
- вулиця Кліматична – будинки № 1, 3 – 6, 8;
- вулиця Кондукторська – будинки № 2 – 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28;
- вулиця Уляни Кравченко – будинок № 1;
- вулиця Кругова – будинки № 11, 11а, 6 а, 6б, 6в, 6г, 7, 7а, 9а, 9в;
Зауважте Коронавірус у Львові та області: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях
Зверніть увагу!
- вулиця Механічна – будинки № 3, 5;
- вулиця Мундяк – будинок № 5;
- вулиця На Чвертях – будинки № 3, 5, 6 – 30, 32, 35, 36 – 41, 43 – 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90;
- вулиця Надійна – будинок № 1а;
- вулиця Наукова – будинок № 108;
- вулиця Немирівська – будинки № 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
- вулиця Новознесенська – будинки № 11, 11а, 13, 17;
- вулиця Підлісна – будинок № 23;
- вулиця Повітряна – будинки № 58, 60, 64, 75, 77, 79;
- вулиця Приколійова – будинки № 1 – 12, 15, 16, 17, 17а, 21в, 25;
- вулиця Роксолани – будинок № 7;
- Рубчака – будинок № 17а;
- Теплична – будинки № 15, 2, 3, 4, 6;
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 120, 132, 140,144, 161, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 195, 199, 201, 203, 203а;
- вулиця Шкільна – будинки № 7 – 11б, 13 – 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34б, 41;
- вулиця Янева – будинки № 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8б, 8г.
Про інші аварійні та планові відключення світла у Львові можна дізнатися на сайті
"Львівобленерго"
.