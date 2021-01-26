У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тому 27 січня деякі вулиці Залізничного, Сихівського, Личаківського, Франківського та Шевченківського районів міста тимчасово залишаться без світла.

Джерело: "Львівобленерго" Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво Прогноз погоди у Львові та області на 27 січня: падатиме сніг Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00 вулиця Гіацинтова – будинки № 3, 4, 5, 6, 7;

вулиця Каховська – будинки № 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26;

вулиця Патона – будинки № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

вулиця Трещаківського – будинки № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;

вулиця Тюльпанова – будинки № 4, 6, 7, 8, 9, 11. Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Березова – будинок № 6;

вулиця Боровиковського – будинки № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16;

вулиця Втіха – будинки № 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

вулиця Голубця – будинки № 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 68, 68А, 68Б, 68В;

вулиця Грибова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

вулиця Дружба – будинок № 8;

вулиця Ігорева – будинок № 10;

вулиця Кривчицька Дорога – будинки № 14, 18, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50Б, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а;

вулиця На Сторожі – будинки № 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;

вулиця Надджерельна – будинок № 15А;

вулиця Низова – будинки № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14Б2, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Де не буде світла у Сихівському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Білоцерківська – будинки № 3, 6;

вулиця Вигін – будинки № 20, 22, 26;

вулиця Орлина – будинки № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;

вулиця Радість – будинки № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;

вулиця Радість бічна – будинки № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17. Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Наукова – будинок № 11;

вулиця Пулюя – будинок № 21. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Шевченка – будинки № 368, 398. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".