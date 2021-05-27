Причина відключення води – перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Степана Бандери та аварійні роботи на вулицях Сяйво і Ярославенка. Водопостачання планують відновити до 18:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 18:00
- вулиця Бандери – усі будинки;
- вулиця Русових – усі будинки;
- вулиця Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;
- вулиця Японська – усі будинки;
- вулиця Старицького – усі будинки;
- вулиця Київська – усі будинки;
- вулиця Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;
- вулиця Новий Світ – усі будинки;
- вулиця Глибока – усі будинки;
- вулиця Карпінського – усі будинки;
- вулиця Архітекторська – усі будинки.
Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00
- вулиця Планерна – усі будинки;
- вулиця Сяйво – усі будинки;
- вулиця Ангарна – будинок №18;
- вулиця Вигода – будинки № 21, 36;
- вулиця Доробок – будинок №48;
- вулиця Широка – будинок №29.
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 16:00
- вулиця Волошина – усі будинки;
- вулиця Вороного – усі будинки;
- вулиця Герцена – усі будинки;
- вулиця Григоровича – усі будинки;
- вулиця Дорошенка – усі будинки;
- вулиця Дудаєва – усі будинки;
- вулиця Князя Романа – усі будинки;
- вулиця Ковжуна – усі будинки;
- вулиця Коперника – усі будинки;
- вулиця Ліста – усі будинки;
- вулиця Листопадового Чину – усі будинки;
- вулиця Мартовича – усі будинки;
- вулиця Огієнка – усі будинки;
- вулиця Поповича – усі будинки;
- вулиця Руданського – усі будинки;
- вулиця Саксаганського – усі будинки;
- вулиця Словацького – усі будинки;
- вулиця Стефаника – усі будинки;
- вулиця Стецька – усі будинки;
- вулиця Тиха – усі будинки;
- вулиця Томашівського – усі будинки;
- вулиця Університетська – усі будинки;
- вулиця Чайковського – усі будинки;
- вулиця Щепкіна – усі будинки;
- вулиця Франка – будинки № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00
- вулиця Ярославенка – будинок №47.
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.