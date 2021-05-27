У Львові 27 травня понад 40 вулиць залишаться без води: адреси

27 травня 2021 , 09:15
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Джерело:

"Львівводоканал"

"Львівводоканал" 27 травня проводитиме низку планових та аварійних робіт на водомережах міста. Тож у Львові понад 40 вулиць тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Степана Бандери та аварійні роботи на вулицях Сяйво і Ярославенка. Водопостачання планують відновити до 18:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 18:00

  • вулиця Бандери – усі будинки;
  • вулиця Русових – усі будинки;
  • вулиця Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;
  • вулиця Японська – усі будинки;
  • вулиця Старицького – усі будинки;
  • вулиця Київська – усі будинки;
  • вулиця Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;
  • вулиця Новий Світ – усі будинки;
  • вулиця Глибока – усі будинки;
  • вулиця Карпінського – усі будинки;
  • вулиця Архітекторська – усі будинки.

Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00

  • вулиця Планерна – усі будинки;
  • вулиця Сяйво – усі будинки;
  • вулиця Ангарна – будинок №18;
  • вулиця Вигода – будинки № 21, 36;
  • вулиця Доробок – будинок №48;
  • вулиця Широка – будинок №29.

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 16:00

  • вулиця Волошина – усі будинки;
  • вулиця Вороного – усі будинки;
  • вулиця Герцена – усі будинки;
  • вулиця Григоровича – усі будинки;
  • вулиця Дорошенка – усі будинки;
  • вулиця Дудаєва – усі будинки;
  • вулиця Князя Романа – усі будинки;
  • вулиця Ковжуна – усі будинки;
  • вулиця Коперника – усі будинки;
  • вулиця Ліста – усі будинки;
  • вулиця Листопадового Чину – усі будинки;
  • вулиця Мартовича – усі будинки;
  • вулиця Огієнка – усі будинки;
  • вулиця Поповича – усі будинки;
  • вулиця Руданського – усі будинки;
  • вулиця Саксаганського – усі будинки;
  • вулиця Словацького – усі будинки;
  • вулиця Стефаника – усі будинки;
  • вулиця Стецька – усі будинки;
  • вулиця Тиха – усі будинки;
  • вулиця Томашівського – усі будинки;
  • вулиця Університетська – усі будинки;
  • вулиця Чайковського – усі будинки;
  • вулиця Щепкіна – усі будинки;
  • вулиця Франка – будинки № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

  • вулиця Ярославенка – будинок №47.

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".
Автор: Ольга Котів