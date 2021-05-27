У Львові 27 травня понад 40 вулиць залишаться без води: адреси

"Львівводоканал" 27 травня проводитиме низку планових та аварійних робіт на водомережах міста. Тож у Львові понад 40 вулиць тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Степана Бандери та аварійні роботи на вулицях Сяйво і Ярославенка. Водопостачання планують відновити до 18:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 18:00

вулиця Бандери – усі будинки;

вулиця Русових – усі будинки;

вулиця Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;

вулиця Японська – усі будинки;

вулиця Старицького – усі будинки;

вулиця Київська – усі будинки;

вулиця Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;

вулиця Новий Світ – усі будинки;

вулиця Глибока – усі будинки;

вулиця Карпінського – усі будинки;

вулиця Архітекторська – усі будинки.

Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00

вулиця Планерна – усі будинки;

вулиця Сяйво – усі будинки;

вулиця Ангарна – будинок №18;

вулиця Вигода – будинки № 21, 36;

вулиця Доробок – будинок №48;

вулиця Широка – будинок №29.

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 16:00

вулиця Волошина – усі будинки;

вулиця Вороного – усі будинки;

вулиця Герцена – усі будинки;

вулиця Григоровича – усі будинки;

вулиця Дорошенка – усі будинки;

вулиця Дудаєва – усі будинки;

вулиця Князя Романа – усі будинки;

вулиця Ковжуна – усі будинки;

вулиця Коперника – усі будинки;

вулиця Ліста – усі будинки;

вулиця Листопадового Чину – усі будинки;

вулиця Мартовича – усі будинки;

вулиця Огієнка – усі будинки;

вулиця Поповича – усі будинки;

вулиця Руданського – усі будинки;

вулиця Саксаганського – усі будинки;

вулиця Словацького – усі будинки;

вулиця Стефаника – усі будинки;

вулиця Стецька – усі будинки;

вулиця Тиха – усі будинки;

вулиця Томашівського – усі будинки;

вулиця Університетська – усі будинки;

вулиця Чайковського – усі будинки;

вулиця Щепкіна – усі будинки;

вулиця Франка – будинки № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

вулиця Ярославенка – будинок №47.

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.