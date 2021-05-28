Аварія трапилась о 19:50 на вулиці Лінкольна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Водій збив 2 дітей на пішохідному переході

  • На вулиці Лінкольна у Львові автомобіль збив 2 дітей.
  • Хлопчики віком 10 та 11 років у той момент переходили дорогу пішохідним переходом.
  • За інформацією ZAXID.NET, школярів збило авто Mitsubishi Lancer.
  • У поліції розповіли, що за його кермом перебував 36-річний львів'янин.
  • Внаслідок ДТП хлопці травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.
  • Поки невідомо, у якому стані перебувають діти.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

У Львові 2 хлопчиків збили на пішохідному переході: відео

 

Дивіться відео моменту ДТП:

 