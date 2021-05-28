Розлетілися в різні боки: у Львові авто збило 2 дітей на пішохідному переході – відео

28 травня 2021 , 07:37
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Джерело:

"Варта 1"

У Львові 27 травня водій Mitsubishi збив 2 хлопчиків. У той момент діти переходили дорогу пішохідним переходом. Школярів госпіталізували.

Аварія трапилась о 19:50 на вулиці Лінкольна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Водій збив 2 дітей на пішохідному переході

  • На вулиці Лінкольна у Львові автомобіль збив 2 дітей.
  • Хлопчики віком 10 та 11 років у той момент переходили дорогу пішохідним переходом.
  • На відео видно, що водій авто, яке їхало попереду, дав дітям дорогу.
  • Коли вони вийшли на пішохідний перехід, якась автівка обігнала попередню лівою смугою та на швидкості наїхала на школярів.
  • Внаслідок удару хлопці розлетілись у різні боки.
  • За інформацією ZAXID.NET, школярів збило авто Mitsubishi Lancer.
  • У поліції розповіли, що за його кермом перебував 36-річний львів'янин.
  • Внаслідок ДТП хлопці травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.
  • Поки невідомо, у якому стані перебувають діти.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

У Львові 2 хлопчиків збили на пішохідному переході: відео

 

Дивіться відео моменту ДТП:

 

Автор: Ольга Котів