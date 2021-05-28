Розлетілися в різні боки: у Львові авто збило 2 дітей на пішохідному переході – відео

У Львові 27 травня водій Mitsubishi збив 2 хлопчиків. У той момент діти переходили дорогу пішохідним переходом. Школярів госпіталізували.
Аварія трапилась о 19:50 на вулиці Лінкольна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Водій збив 2 дітей на пішохідному переході
- На вулиці Лінкольна у Львові автомобіль збив 2 дітей.
- Хлопчики віком 10 та 11 років у той момент переходили дорогу пішохідним переходом.
- На відео видно, що водій авто, яке їхало попереду, дав дітям дорогу.
- Коли вони вийшли на пішохідний перехід, якась автівка обігнала попередню лівою смугою та на швидкості наїхала на школярів.
- Внаслідок удару хлопці розлетілись у різні боки.
- За інформацією ZAXID.NET, школярів збило авто Mitsubishi Lancer.
- У поліції розповіли, що за його кермом перебував 36-річний львів'янин.
- Внаслідок ДТП хлопці травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.
- Поки невідомо, у якому стані перебувають діти.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
У Львові 2 хлопчиків збили на пішохідному переході: відео
Дивіться відео моменту ДТП: