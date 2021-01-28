Через ремонт водопроводів у Львові 28 січня вимикатимуть воду: повний список вулиць
У Львові 28 січня вимкнуть воду на низці вулиць / Фото з відкритих джерел
У Львові 28 січня спеціалісти "Львівводоканалу" ремонтуватимуть водопроводи. Тому низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Широкій та Віденській. Водопостачання планують відновити до 14:00.
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Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:30
- вулиця Ангарна – будинок № 18;
- вулиця Вигода – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- вулиця Доробок – будинок № 48;
- вулиця Низинна – будинки № 52, 60;
- вулиця Планерна – будинок № 12;
- вулиця Сластіона – будинок № 58;
- вулиця Сяйво – будинки № 11, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21;
- вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77;
- вулиця Орельська – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 14:00
- вулиця Кам’янецька – всі будинки;
- вулиця Карбишева – всі будинки;
- вулиця Листопадна – всі будинки;
- вулиця Сумська – всі будинки;
- вулиця Танячкевича – всі будинки;
- вулиця Угорська – всі будинки;
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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