У Львові 28 січня вимкнуть воду на низці вулиць / Фото з відкритих джерел

У Львові 28 січня спеціалісти "Львівводоканалу" ремонтуватимуть водопроводи. Тому низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.