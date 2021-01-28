Через ремонт водопроводів у Львові 28 січня вимикатимуть воду: повний список вулиць

28 січня 2021 , 12:10
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У Львові 28 січня спеціалісти "Львівводоканалу" ремонтуватимуть водопроводи. Тому низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Широкій та Віденській. Водопостачання планують відновити до 14:00.

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Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:30

  • вулиця Ангарна – будинок № 18;
  • вулиця Вигода – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
  • вулиця Доробок – будинок № 48;
  • вулиця Низинна – будинки № 52, 60;
  • вулиця Планерна – будинок № 12;
  • вулиця Сластіона – будинок № 58;
  • вулиця Сяйво – будинки № 11, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21;
  • вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77;
  • вулиця Орельська – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:45 до 14:00

  • вулиця Кам’янецька – всі будинки;
  • вулиця Карбишева – всі будинки;
  • вулиця Листопадна – всі будинки;
  • вулиця Сумська – всі будинки;
  • вулиця Танячкевича – всі будинки;
  • вулиця Угорська – всі будинки;

Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".