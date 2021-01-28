Через ремонт водопроводів у Львові 28 січня вимикатимуть воду: повний список вулиць

У Львові 28 січня спеціалісти "Львівводоканалу" ремонтуватимуть водопроводи. Тому низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Широкій та Віденській. Водопостачання планують відновити до 14:00.
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Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".