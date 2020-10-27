У Львові 28 жовтня через ремонтні роботи вимкнуть світло на кількох вулицях: деталі
"Львівобленерго" продовжує ремонти мереж, тож через планові роботи на деяких вулицях Франківського району 28 жовтня тимчасово вимикатимуть світло. Деякі будинки залишаться без світла у Франківському районі з 9:00 до 20:00.
Причина відключення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Світло обіцяють увімкнути о 20:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі
- Балтійська – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 32, 33, 35;
- Білинського – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 15, 15А, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43;
- Княгині Ольги – будинки № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57;
- Музики – будинки № 39, 41, 43, 45, 47, 62, 64, 66, 68, 70;
- Ревуцького – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34.
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