У Львові 28 жовтня вимкнуть світло на 5 вулицях / 24 канал (Ілюстративне фото)

"Львівобленерго" продовжує ремонти мереж, тож через планові роботи на деяких вулицях Франківського району 28 жовтня тимчасово вимикатимуть світло. Деякі будинки залишаться без світла у Франківському районі з 9:00 до 20:00.