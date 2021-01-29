У Львові 29 січня вшанували 103 річницю подвигу Героїв Крут. Представники міської влади та громадськість поклали квіти до могил учасників бою під Крутами Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка, які поховані на Личаківському кладовищі.

Джерело: Львівська міськрада

На вшануванні пам'яті Героїв Крут були присутні представники міської влади, духовенство та громадськість. На Личаківському цвинтарі відбулись покладання квітів та спільна молитва.

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Після покладання квітів до могил учасників бою під Крутами, усі присутні спільно з духовенством помолились за Героїв. На заході також був присутній заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Приклад і прецедент Героїв Крут назавжди увійшов у світову історію. Саме світову, бо, як і сьогодні, тут, коли перебуваємо на Личаківському кладовищі поруч з могилами новітніх Героїв, Героїв Революції Гідності, Героїв війни, яка досі триває, триває й захист цінностей не лише нашої держави. Це захист цінностей світу,

– зазначив Москаленко.

Заступник мера додав, що приклад жертовності, героїзму і мужності, який показали Герої Крут, і той приклад, який демонструють Герої сучасної України, завжди буде нагадувати про те, що цінність й незалежність нашої держави "карбується героїзмом кожного Героя".

"Саме цей приклад Героїв Крут завжди буде підштовхувати йти вперед і боротися за нашу незалежну державу", – підсумував Москаленко.

Дивіться фото вшанування пам'яті Героїв Крут у Львові / Фото Олександра Мазуренка

Зверніть увагу! Бій під Крутами став символом героїзму молоді у боротьбі за незалежність України. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 6-тисячної армії більшовиків. Бій тривав понад 5 годин. Українці втратили від 80 до 100 Героїв. Опісля 27 юнаків потрапили у полон до більшовиків. Їх катували, а потім стратили. Проте втрати більшовиків були значно більші – близько кількох сотень полеглих.