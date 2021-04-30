Інцидент трапився на вулиці Панча, яка є бічною до проспекту Чорновола. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

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Біля "Арсену" знайшли стару гранату

Об 11:15 надзвичайникам надійшло повідомлення від робітників, які проводили земельні роботи на вулиці Панча, 8.

Вони розповіли, що знайшли предмет, який був ззовні схожий на застарілий боєприпас.

На місце події негайно виїхали рятувальники.

Вони встановили, що небезпечною знахідкою була граната О23 часів II Світової війни.

Боєприпас лежав за 40 метрів від супермаркету "Арсен" та за 20 метрів від житлових будинків.

Цього ж дня о 17:45 піротехнічна група вилучила та знищили гранату, за встановленим порядком.



Біля супермаркету "Арсен" знайшли гранату / Фото ДСНС Львівщини

Що робити, якщо ви знайшли застарілий боєприпас

Надзвичайники розповіли, що, якщо людина знайшла застарілий боєприпас, вона повинна негайно зателефонувати у Службу порятунку "101".

Категорично заборонено:

брати боєприпас до рук, наносити по ньому удари та намагатись розібрати;

переносити або перекатувати його з місця на місце;

кидати боєприпаси у вогнище або розводити над ними полум'я;

збирати та здавати застарілі боєприпаси, як металобрухт.



Рятувальники знешкодили застарілу гранату / Фото ДСНС Львівщини