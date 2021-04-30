У Львові біля супермаркету "Арсен" знайшли гранату: фото

Біля супермаркету "Арсен", що розташований на проспекті В'ячеслава Чорновола, 29 квітня знайшли гранату. Застарілий боєприпас виявили робітники під час проведення земельних робіт.
Інцидент трапився на вулиці Панча, яка є бічною до проспекту Чорновола. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
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Біля "Арсену" знайшли стару гранату
- Об 11:15 надзвичайникам надійшло повідомлення від робітників, які проводили земельні роботи на вулиці Панча, 8.
- Вони розповіли, що знайшли предмет, який був ззовні схожий на застарілий боєприпас.
- На місце події негайно виїхали рятувальники.
- Вони встановили, що небезпечною знахідкою була граната О23 часів II Світової війни.
- Боєприпас лежав за 40 метрів від супермаркету "Арсен" та за 20 метрів від житлових будинків.
- Цього ж дня о 17:45 піротехнічна група вилучила та знищили гранату, за встановленим порядком.
Біля супермаркету "Арсен" знайшли гранату / Фото ДСНС Львівщини
Що робити, якщо ви знайшли застарілий боєприпас
Надзвичайники розповіли, що, якщо людина знайшла застарілий боєприпас, вона повинна негайно зателефонувати у Службу порятунку "101".
Категорично заборонено:
- брати боєприпас до рук, наносити по ньому удари та намагатись розібрати;
- переносити або перекатувати його з місця на місце;
- кидати боєприпаси у вогнище або розводити над ними полум'я;
- збирати та здавати застарілі боєприпаси, як металобрухт.
Рятувальники знешкодили застарілу гранату / Фото ДСНС Львівщини