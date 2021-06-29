Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Бескидська – будинки № 1а – 8, 10 – 24, 26, 27, 28, 31, 38;
- вулиця Богданівська – будинки № 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46;
- вулиця Визвольна – будинок № 3;
- вулиця Винниця – будинки № 41 – 65, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 146 (парні);
- вулиця Вовка – будинки № 3 – 11 (непарні);
- вулиця Грабянки – будинки № 34 – 68 (парні);
- вулиця Грушевського – будинок № 44;
- вулиця Демнянська – будинки № 4б, 4в, 6, 10, 20, 20а, 22;
- вулиця Духновича – будинки № 1 – 8, 10 – 14а, 17а;
- вулиця Енергетична – будинок № 16;
- вулиця Земельна – будинки № 1, 22, 22а;
- вулиця Карманського – будинки № 15, 19;
- вулиця Ковельська – будинки № 108, 109;
- вулиця Конотопська – Храм Святого Миколая і Володимира;
- вулиця Кривчицька Дорога – будинки № 101 – 111 (непарні), 115, 117, 72а – 82 (парні), 83, 85 – 93, 97, 99;
- вулиця Крип'якевича – будинок № 13;
- вулиця Марунька – будинки № 4, 5, 6, 12, 12а, 14 – 20;
- вулиця Монгольська – будинки № 7, 9 а, 9б, 11 – 14;
- вулиця Музики – будинки № 3 – 6а, 8 – 12, 33, 35, 48в;
- вулиця Подолинського – будинки № 2, 2а, 3 – 15 (непарні);
- вулиця Природна – будинки № 19, 21;
- вулиця Приязна – будинки № 2 – 8, 10 – 17, 19, 21;
- вулиця Самокиша – будинок № 4а;
- вулиця Снігурівська – будинок № 5;
- вулиця Старознесенська – будинки № 131, 133, 137 – 157 (непарні), 161 – 163, 172 – 190 (парні), 196, 198, 200, 200а;
- вулиця Тарасівська – будинок № 39б;
- вулиця Тернопільська – будинок № 9;
- вулиця Тракт Глинянський – будинки № 55, 66;
- урочище "Клепарів" – будинки № 1, 3, 88, 90, дача 19, ділянка 83;
- вулиця Хмельницького – будинки № 192 – 198 (парні);
- вулиця Холодна – будинки № 13 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 86, 88, 90, 92, 104;
- вулиця Чмоли – будинок № 2;
- вулиця Ярославенка – будинки № 21 – 23а, 32, 38.