У Львові 30 червня понад 30 вулиць залишаться без світла: адреси

29 червня 2021 , 17:34
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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 30 червня проводитимуть ремонт електромереж міста. Тож жителі понад 30 львівських вулиць залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00

  • вулиця Бескидська – будинки № 1а – 8, 10 – 24, 26, 27, 28, 31, 38;
  • вулиця Богданівська – будинки № 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46;
  • вулиця Визвольна – будинок № 3;
  • вулиця Винниця – будинки № 41 – 65, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 146 (парні);
  • вулиця Вовка – будинки № 3 – 11 (непарні);
  • вулиця Грабянки – будинки № 34 – 68 (парні);
  • вулиця Грушевського – будинок № 44;
  • вулиця Демнянська – будинки № 4б, 4в, 6, 10, 20, 20а, 22;
  • вулиця Духновича – будинки № 1 – 8, 10 – 14а, 17а;
  • вулиця Енергетична – будинок № 16;
  • вулиця Земельна – будинки № 1, 22, 22а;
  • вулиця Карманського – будинки № 15, 19;
  • вулиця Ковельська – будинки № 108, 109;
  • вулиця Конотопська – Храм Святого Миколая і Володимира;
  • вулиця Кривчицька Дорога – будинки № 101 – 111 (непарні), 115, 117, 72а – 82 (парні), 83, 85 – 93, 97, 99;
  • вулиця Крип'якевича – будинок № 13;
  • вулиця Марунька – будинки № 4, 5, 6, 12, 12а, 14 – 20;
  • вулиця Монгольська – будинки № 7, 9 а, 9б, 11 – 14;
  • вулиця Музики – будинки № 3 – 6а, 8 – 12, 33, 35, 48в;
  • вулиця Подолинського – будинки № 2, 2а, 3 – 15 (непарні);
  • вулиця Природна – будинки № 19, 21;
  • вулиця Приязна – будинки № 2 – 8, 10 – 17, 19, 21;
  • вулиця Самокиша – будинок № 4а;
  • вулиця Снігурівська – будинок № 5;
  • вулиця Старознесенська – будинки № 131, 133, 137 – 157 (непарні), 161 – 163, 172 – 190 (парні), 196, 198, 200, 200а;
  • вулиця Тарасівська – будинок № 39б;
  • вулиця Тернопільська – будинок № 9;
  • вулиця Тракт Глинянський – будинки № 55, 66;
  • урочище "Клепарів" – будинки № 1, 3, 88, 90, дача 19, ділянка 83;
  • вулиця Хмельницького – будинки № 192 – 198 (парні);
  • вулиця Холодна – будинки № 13 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 86, 88, 90, 92, 104;
  • вулиця Чмоли – будинок № 2;
  • вулиця Ярославенка – будинки № 21 – 23а, 32, 38.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів