У Львові неадекватний чоловік побив патрульних
У Львові 30 листопада неадекватний чоловік напав на патрульних. За побиття поліцейських йому загрожує до 5 років за ґратами.
Інцидент трапився близько 20:50 на вулиці Володимира Великого. Патрульні хотіли припинити бійку чоловіків, але один з правопорушників почав їх бити. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік побив поліцейських
- Близько 20:50 під час патрулювання поліцейські помітили бійку на дорозі на вулиці Володимира Великого.
- Патрульні вирішили зупинитись та припинити її. Проте один з правопорушників почав поводитись надто агресивно.
- 32-річний львів'янин не реагував на зауваження правоохоронців й намагався продовжити бійку.
- Поліцейські вирішили відвезти його до відділку поліції.
- Саме тоді чоловік почав бити правоохоронців. Проте патрульні його подолали та затримали.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронців. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 5 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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