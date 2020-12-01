У Львові 30 листопада неадекватний чоловік напав на патрульних. За побиття поліцейських йому загрожує до 5 років за ґратами.

Інцидент трапився близько 20:50 на вулиці Володимира Великого. Патрульні хотіли припинити бійку чоловіків, але один з правопорушників почав їх бити. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік побив поліцейських

Близько 20:50 під час патрулювання поліцейські помітили бійку на дорозі на вулиці Володимира Великого.

Патрульні вирішили зупинитись та припинити її. Проте один з правопорушників почав поводитись надто агресивно.

32-річний львів'янин не реагував на зауваження правоохоронців й намагався продовжити бійку.

Поліцейські вирішили відвезти його до відділку поліції.

Саме тоді чоловік почав бити правоохоронців. Проте патрульні його подолали та затримали.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронців. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.