У Львові приземлився військово-транспортний літак ВПС США з таємним багажем, – журналіст
У Львові приземлився військово-транспортний літак ВПС США / фейсбук Назара Приходька
У Львові 4 квітня приземлився важкий військово-транспортний літак ВПС США з таємним вантажем на борту.
Джерело:Назар Приходько у фейсбуці
Другий літак за тиждень
Журналіст і активіст Назар Приходько заявив, що це вже друге таке повітряне судно за цей тиждень. За його словами, перше прибуло 29 березня.
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Конкретно цей літак (4 квітня – 24 канал) вилетів з авіабази Морон-де-ла-Фронтера (Іспанія). Ця база є стратегічною для доставки військових вантажів на Близький Схід та в Африку, тому, принаймні орієнтовно, зрозуміло, що нам привезли,
– зазначив він.
Військова допомога США Україні: що відомо
- У США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.
- Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.
- Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що новий пакет військової допомоги передбачає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу військових Збройних сил України.
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