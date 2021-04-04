У Львові приземлився військово-транспортний літак ВПС США з таємним багажем, – журналіст

Читать новость на русском

Джерело:

Назар Приходько у фейсбуці

У Львові 4 квітня приземлився важкий військово-транспортний літак ВПС США з таємним вантажем на борту.

Другий літак за тиждень

Журналіст і активіст Назар Приходько заявив, що це вже друге таке повітряне судно за цей тиждень. За його словами, перше прибуло 29 березня.

Читайте також В Одесу прибули військові авто США для української армії: загалом їх кілька десятків – фото

Конкретно цей літак (4 квітня – 24 канал) вилетів з авіабази Морон-де-ла-Фронтера (Іспанія). Ця база є стратегічною для доставки військових вантажів на Близький Схід та в Африку, тому, принаймні орієнтовно, зрозуміло, що нам привезли,
– зазначив він.

Військова допомога США Україні: що відомо

  • У США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.
  • Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.
  • Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що новий пакет військової допомоги передбачає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу військових Збройних сил України.