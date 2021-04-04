У Львові приземлився військово-транспортний літак ВПС США з таємним багажем, – журналіст

Джерело:Назар Приходько у фейсбуці
У Львові 4 квітня приземлився важкий військово-транспортний літак ВПС США з таємним вантажем на борту.
Журналіст і активіст Назар Приходько заявив, що це вже друге таке повітряне судно за цей тиждень. За його словами, перше прибуло 29 березня.
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Конкретно цей літак (4 квітня – 24 канал) вилетів з авіабази Морон-де-ла-Фронтера (Іспанія). Ця база є стратегічною для доставки військових вантажів на Близький Схід та в Африку, тому, принаймні орієнтовно, зрозуміло, що нам привезли,
– зазначив він.