У Львові 5 квітня понад 25 вулиць залишились без води: список
У Львові 5 квітня на понад 25 вулицях вимкнули воду / 24 канал
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 5 квітня будинки понад 25 вулиць тимчасово залишились без води.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина вимкнення води – ремонтні роботи на вулицях Втіха, Конюшинна, Грінченка та Сулими. Водопостачання планують відновити до 20:00.
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 15:00
- вулиця Березова – всі будинки;
- вулиця Вільде – всі будинки;
- вулиця Воробкевича – всі будинки;
- вулиця Втіха – всі будинки;
- вулиця Грушева – всі будинки;
- вулиця Духновича – всі будинки;
- вулиця Копальна – всі будинки;
- вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
- вулиця Міжгірна – всі будинки;
- вулиця Мучна – всі будинки;
- вулиця На Копані – всі будинки;
- вулиця На Сторожі – всі будинки;
- вулиця Над Джерелом – всі будинки;
- вулиця Ніщинського – всі будинки;
- вулиця Низова – всі будинки;
- вулиця Прогулкова – всі будинки;
- вулиця Розкіш – всі будинки;
- вулиця Станція Личаків – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:00 до 20:00
- вулиця Яворівська – всі будинки;
- вулиця Конюшинна – всі будинки;
- село Зимна Вода.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 15:00
- вулиця Грінченка – будинки 8, 8а, 8/7, 10ос, 10а, 10б, 10, 10в, 11, 11а, 11б, 12а, 12в, 12б, 12.
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Де у Львові не буде води з 12:00 до 14:30
- вулиця Кондукторська – всі будинки;
- вулиця Кравченко – всі будинки;
- вулиця Народна – всі будинки;
- вулиця Спокійна – всі будинки;
- вулиця Сулими – всі будинки.
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