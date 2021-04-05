У Львові 5 квітня понад 25 вулиць залишились без води: список

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Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 5 квітня будинки понад 25 вулиць тимчасово залишились без води.

Причина вимкнення води – ремонтні роботи на вулицях Втіха, Конюшинна, Грінченка та Сулими. Водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:30 до 15:00

  • вулиця Березова – всі будинки;
  • вулиця Вільде – всі будинки;
  • вулиця Воробкевича – всі будинки;
  • вулиця Втіха – всі будинки;
  • вулиця Грушева – всі будинки;
  • вулиця Духновича – всі будинки;
  • вулиця Копальна – всі будинки;
  • вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
  • вулиця Міжгірна – всі будинки;
  • вулиця Мучна – всі будинки;
  • вулиця На Копані – всі будинки;
  • вулиця На Сторожі – всі будинки;
  • вулиця Над Джерелом – всі будинки;
  • вулиця Ніщинського – всі будинки;
  • вулиця Низова – всі будинки;
  • вулиця Прогулкова – всі будинки;
  • вулиця Розкіш – всі будинки;
  • вулиця Станція Личаків – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:00 до 20:00

  • вулиця Яворівська – всі будинки;
  • вулиця Конюшинна – всі будинки;
  • село Зимна Вода.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 15:00

  • вулиця Грінченка – будинки 8, 8а, 8/7, 10ос, 10а, 10б, 10, 10в, 11, 11а, 11б, 12а, 12в, 12б, 12.

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Де у Львові не буде води з 12:00 до 14:30

  • вулиця Кондукторська – всі будинки;
  • вулиця Кравченко – всі будинки;
  • вулиця Народна – всі будинки;
  • вулиця Спокійна – всі будинки;
  • вулиця Сулими – всі будинки.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".