У Львові 5 квітня понад 25 вулиць залишились без води: список

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 5 квітня будинки понад 25 вулиць тимчасово залишились без води.

Причина вимкнення води – ремонтні роботи на вулицях Втіха, Конюшинна, Грінченка та Сулими. Водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:30 до 15:00

вулиця Березова – всі будинки;

вулиця Вільде – всі будинки;

вулиця Воробкевича – всі будинки;

вулиця Втіха – всі будинки;

вулиця Грушева – всі будинки;

вулиця Духновича – всі будинки;

вулиця Копальна – всі будинки;

вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;

вулиця Міжгірна – всі будинки;

вулиця Мучна – всі будинки;

вулиця На Копані – всі будинки;

вулиця На Сторожі – всі будинки;

вулиця Над Джерелом – всі будинки;

вулиця Ніщинського – всі будинки;

вулиця Низова – всі будинки;

вулиця Прогулкова – всі будинки;

вулиця Розкіш – всі будинки;

вулиця Станція Личаків – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:00 до 20:00

вулиця Яворівська – всі будинки;

вулиця Конюшинна – всі будинки;

село Зимна Вода.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 15:00

вулиця Грінченка – будинки 8, 8а, 8/7, 10ос, 10а, 10б, 10, 10в, 11, 11а, 11б, 12а, 12в, 12б, 12.

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Де у Львові не буде води з 12:00 до 14:30

вулиця Кондукторська – всі будинки;

вулиця Кравченко – всі будинки;

вулиця Народна – всі будинки;

вулиця Спокійна – всі будинки;

вулиця Сулими – всі будинки.