Вирвали з рук 300 доларів: у Львові 50-річна львів'янка зі своїм сином пограбувала жінку – фото
У Львові 50-річна львів'янка та її син пограбували жінку / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 24 лютого правоохоронці реалізували план "Перехоплення", щоб затримати зловмисників, які пограбували жінку на Сихові. Операція відбулась напрочуд успішно – менше ніж за 2 години поліцейські затримали 50-річну львів'янку та її сина, які, ймовірно, вкрали у постраждалої 300 доларів.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 14:30 на проспекті Червоної Калини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Як пограбували жінку
- Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини близько 14:30 трапився грабіж.
- Донька постраждалої розповіла, що біля пункту обміну валют 2 невідомих людей, чоловік та жінка, вирвали з рук її матері 300 доларів.
- Вони запропонували жінці обміняти гроші за вигіднішим курсом.
- Постраждала зрозуміла, що їй дали звичайні папірці, тому попросила повернути її гроші.
- Проте грабіжники сіли в автомобіль "ВАЗ" помаранчевого кольору й поїхали в напрямку "Центру Довженка".
- О 15:15 хвилин на Львівщині ввели план "Перехоплення".
- До пошуку залучили усі служби поліції області.
- Ситуаційний центр ГУ Нацполіції Львівщини організував взаємодію усіх залучених служб поліції. Він надавав орієнтування та можливі напрямки руху автівки зловмисників.
Дивіться фото затримання ймовірних грабіжників / Фото Патрульної поліції Львівщини
Як затримали ймовірних грабіжників
- Камери спостереження зафіксували авто зловмисників в районі вулиць Опришківська – Кордуби, тож патрульні негайно вирушили у тому напрямку.
- Поліцейські обстежили прилеглі вулиці та місця можливого руху автівки.
- Пізніше помаранчевий "ВАЗ" знову "засвітився" на перетині вулиць Замарстинівська – Варшавська. Екіпаж патрульної поліції знову негайно відреагував на орієнтування.
- Правоохоронці помітили авто на вулиці Варшавський.
- Поліцейські заблокували автомобіль ймовірних зловмисників.
- В салоні автівки перебували жінка та чоловік. Згодом поліцейські встановили, що це 50-річна мати та її 27-річний син, які проживають у Львові.
- На місце події викликали слідчих, які вилучили речові докази.
- Наразі триває розслідування. Постраждала звернулася до поліції з письмовою заявою.
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