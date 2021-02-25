У Львові 24 лютого правоохоронці реалізували план "Перехоплення", щоб затримати зловмисників, які пограбували жінку на Сихові. Операція відбулась напрочуд успішно – менше ніж за 2 години поліцейські затримали 50-річну львів'янку та її сина, які, ймовірно, вкрали у постраждалої 300 доларів.

Інцидент трапився близько 14:30 на проспекті Червоної Калини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Цікаво Вкрали 3,5 мільйона гривень: на Львівщині затримали банду серійних злодіїв – фото Як пограбували жінку Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини близько 14:30 трапився грабіж.

Донька постраждалої розповіла, що біля пункту обміну валют 2 невідомих людей, чоловік та жінка, вирвали з рук її матері 300 доларів.

Вони запропонували жінці обміняти гроші за вигіднішим курсом.

Постраждала зрозуміла, що їй дали звичайні папірці, тому попросила повернути її гроші.

Проте грабіжники сіли в автомобіль "ВАЗ" помаранчевого кольору й поїхали в напрямку "Центру Довженка".

О 15:15 хвилин на Львівщині ввели план "Перехоплення".

До пошуку залучили усі служби поліції області.

Ситуаційний центр ГУ Нацполіції Львівщини організував взаємодію усіх залучених служб поліції. Він надавав орієнтування та можливі напрямки руху автівки зловмисників. Дивіться фото затримання ймовірних грабіжників / Фото Патрульної поліції Львівщини Як затримали ймовірних грабіжників Камери спостереження зафіксували авто зловмисників в районі вулиць Опришківська – Кордуби, тож патрульні негайно вирушили у тому напрямку.

Поліцейські обстежили прилеглі вулиці та місця можливого руху автівки.

Пізніше помаранчевий "ВАЗ" знову "засвітився" на перетині вулиць Замарстинівська – Варшавська. Екіпаж патрульної поліції знову негайно відреагував на орієнтування.

Правоохоронці помітили авто на вулиці Варшавський.

Поліцейські заблокували автомобіль ймовірних зловмисників.

В салоні автівки перебували жінка та чоловік. Згодом поліцейські встановили, що це 50-річна мати та її 27-річний син, які проживають у Львові.

На місце події викликали слідчих, які вилучили речові докази.

Наразі триває розслідування. Постраждала звернулася до поліції з письмовою заявою.