Вирвали з рук 300 доларів: у Львові 50-річна львів'янка зі своїм сином пограбувала жінку – фото

14:19

У Львові 24 лютого правоохоронці реалізували план "Перехоплення", щоб затримати зловмисників, які пограбували жінку на Сихові. Операція відбулась напрочуд успішно – менше ніж за 2 години поліцейські затримали 50-річну львів'янку та її сина, які, ймовірно, вкрали у постраждалої 300 доларів.