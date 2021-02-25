Вирвали з рук 300 доларів: у Львові 50-річна львів'янка зі своїм сином пограбувала жінку – фото

25 лютого 2021 , 14:19
Читать новость на русском

Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 24 лютого правоохоронці реалізували план "Перехоплення", щоб затримати зловмисників, які пограбували жінку на Сихові. Операція відбулась напрочуд успішно – менше ніж за 2 години поліцейські затримали 50-річну львів'янку та її сина, які, ймовірно, вкрали у постраждалої 300 доларів.

Інцидент трапився близько 14:30 на проспекті Червоної Калини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Цікаво Вкрали 3,5 мільйона гривень: на Львівщині затримали банду серійних злодіїв – фото

Як пограбували жінку

  • Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини близько 14:30 трапився грабіж.
  • Донька постраждалої розповіла, що біля пункту обміну валют 2 невідомих людей, чоловік та жінка, вирвали з рук її матері 300 доларів.
  • Вони запропонували жінці обміняти гроші за вигіднішим курсом.
  • Постраждала зрозуміла, що їй дали звичайні папірці, тому попросила повернути її гроші.
  • Проте грабіжники сіли в автомобіль "ВАЗ" помаранчевого кольору й поїхали в напрямку "Центру Довженка".
  • О 15:15 хвилин на Львівщині ввели план "Перехоплення".
  • До пошуку залучили усі служби поліції області.
  • Ситуаційний центр ГУ Нацполіції Львівщини організував взаємодію усіх залучених служб поліції. Він надавав орієнтування та можливі напрямки руху автівки зловмисників.

Дивіться фото затримання ймовірних грабіжників / Фото Патрульної поліції Львівщини

Як затримали ймовірних грабіжників

  • Камери спостереження зафіксували авто зловмисників в районі вулиць Опришківська – Кордуби, тож патрульні негайно вирушили у тому напрямку.
  • Поліцейські обстежили прилеглі вулиці та місця можливого руху автівки.
  • Пізніше помаранчевий "ВАЗ" знову "засвітився" на перетині вулиць Замарстинівська – Варшавська. Екіпаж патрульної поліції знову негайно відреагував на орієнтування.
  • Правоохоронці помітили авто на вулиці Варшавський.
  • Поліцейські заблокували автомобіль ймовірних зловмисників.
  • В салоні автівки перебували жінка та чоловік. Згодом поліцейські встановили, що це 50-річна мати та її 27-річний син, які проживають у Львові.
  • На місце події викликали слідчих, які вилучили речові докази.
  • Наразі триває розслідування. Постраждала звернулася до поліції з письмовою заявою.