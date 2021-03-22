У Львові 6 автобусів змінять маршрути руху

Через ремонт вулиці Степана Бандери у Львові 6 автобусів курсуватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема, змін у схемі руху зазнають автобуси № 7, 15, 24, 41, 42 та 43.
Під час нового етапу реконструкції вулиці Бандери у Львові перекриють ділянку дороги від вулиці Городоцької до вулиці Героїв УПА. Тому автобуси, які проїжджали цю ділянку змушені дещо змінити свої схеми руху.
До теми Через ремонт вулиці Бандери у Львові змінили маршрути руху трамваїв та тролейбусів
У Львові 6 автобусів курсуватимуть за зміненими маршрутами
З 24 березня розпочинається новий етап реконструкції вулиці Степана Бандери. Тож автобуси № 7, 15, 24, 41, 42 та 43 почнуть курсувати за зміненими маршрутами.
Оновлені схеми руху 6 міських автобусів:
- Автобус № 7 курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького – надалі за маршрутом.
- Автобус № 15 курсуватиме за маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом.
- Маршрут автобуса № 24: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.
- Автобус № 41 курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.
- Маршрут автобуса № 42: вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Митрополита Ангеловича.
- Автобус № 43 курсуватиме за маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.
Коротко про ремонт вулиці Бандери у Львові
- У Львові триває капітальний ремонт вулиці Степана Бандери.
- Роботи поділили на 3 етапи: від вулиці Чупринки до Антоновича, від вулиці Антоновича до Героїв УПА та від вулиці Героїв УПА до Городоцької.
- Під час реконструкції вулиці замінять усі інженерні мережі, облаштують проїжджу частину та трамвайні колії.
- Також замінять вуличне освітлення, зроблять велодоріжки та паркувальні кишеньки для машин швидкої, аварійних служб, тимчасової стоянки автівок мешканців будинків тощо. Тротуари відремонтують – вони стануть інклюзивними.
- Загалом запланували відремонтувати всю вулицю довжиною 1,05 кілометра.
- Вартість капремонту – орієнтовно 209,5 мільйона гривень.