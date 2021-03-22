У Львові 6 автобусів змінять маршрути руху

Через ремонт вулиці Степана Бандери у Львові 6 автобусів курсуватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема, змін у схемі руху зазнають автобуси № 7, 15, 24, 41, 42 та 43.

Під час нового етапу реконструкції вулиці Бандери у Львові перекриють ділянку дороги від вулиці Городоцької до вулиці Героїв УПА. Тому автобуси, які проїжджали цю ділянку змушені дещо змінити свої схеми руху.

До теми Через ремонт вулиці Бандери у Львові змінили маршрути руху трамваїв та тролейбусів

У Львові 6 автобусів курсуватимуть за зміненими маршрутами

З 24 березня розпочинається новий етап реконструкції вулиці Степана Бандери. Тож автобуси № 7, 15, 24, 41, 42 та 43 почнуть курсувати за зміненими маршрутами.

Оновлені схеми руху 6 міських автобусів:

Автобус № 7 курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького – надалі за маршрутом.

курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького – надалі за маршрутом. Автобус № 15 курсуватиме за маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом.

курсуватиме за маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. Маршрут автобуса № 24 : площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.

: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького. Автобус № 41 курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.

курсуватиме за таким маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького. Маршрут автобуса № 42 : вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Митрополита Ангеловича.

: вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Митрополита Ангеловича. Автобус № 43 курсуватиме за маршрутом: площа Кропивницького – вулиця Митрополита Ангеловича – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Бандери – вулиця Київська – вулиця Чупринки – надалі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Чупринки – вулиця Київська – вулиця Бандери – вулиця Митрополита Андрея – вулиця Шептицьких – площа Кропивницького.

Коротко про ремонт вулиці Бандери у Львові