Житлова комісія Львівської міськради прийняла рішення придбати квартири одразу для 6 вихованців львівських сиротинців. Невдовзі рішення погодить виконком мерії й діти отримають власні помешкання.

Квартири купуватимуть на умовах співфінансування. Львівська міськрада оплатить 70% вартості житла для дітей-сиріт, а опікуни – 30%. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Коли діти-сироти отримають квартири

Член житлової комісії ЛМР Ігор Дякович розповів, що у 2016 році львівська мерія затвердила програму співфінансування для купівлі житла дітям-сиротам. Завдяки цій програмі щорічно 5 – 6 львів’ян отримують власне помешкання.

Люди, які опікуються дитиною, мають внести до 30% від вартості житла. Працівники сиротинців кажуть, що це добра програма і вони можуть отримати від своїх донорів цю частину коштів. Зараз я теж розумію, що це одна з найкращих програм,

– зазначив Дякович.

За словами посадовця, зазвичай житлова комісія під час засідань приймає рішення придбати квартири 1 – 2 сиротам. Проте 10 листопада члени комісії вирішили виділити гроші на купівлю власних помешкань одразу 6 випускниками сиротинців. Ще 7 сімох дітей-сиріт поставили у чергу на отримання квартири.

Виконавчий комітет Львівської міськради незабаром повинен погодити рішення про виділення квартир 6 дітям-сиротам.

Зверніть увагу! У Львові в загальній квартирній черзі наразі перебувають близько 27 тисяч людей.