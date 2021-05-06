У Львові 6 травня вимкнуть світло на понад 30 вулицях: адреси

Фахівці "Львівобленерго" продовжують ремонтувати електромережі міста. Тож 6 травня будинки на понад 30 вулицях тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення електроенергії – проведення планових ремонтних робіт. На більшості вулицях світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00, а на деяких – 9:00 до 16:00.

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Де у Львові не буде світла 6 травня

вулиця Високий Замок – будинок №1;

вулиця Вітвера – будинки № 8, 12, 14;

Галичанка ДК – ділянка № 5;

вулиця Донцова – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

вулиця Єрошенка – будинки № 10, 10а, 11, 12, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9;

вулиця Журавлина – будинки № 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 2, 7, 8;

вулиця Зелений Гай – ділянка № 31;

вулиця Зоряна – будинки № 6, 8;

вулиця Отця Іздрика – будинки № 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 30, 33, 9в;

вулиця Квітнева – ділянка № 1;

вулиця Клепарівська – будинки № 10, 11а, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;

вулиця Курортна – будинки № 14, 16, 18, 3;

вулиця Курортна бічна – будинки № 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 9;

вулиця Левандівська – будинки № 2, 6, 10;

вулиця Леонтовича – будинок № 8;

вулиця Личаківська – будинки № 234, 234г, 235, 238, 240, 242;

вулиця Луцького – будинки № 10, 11, 13, 15, 15а, 15 б, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а;

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вулиця Львівська (Брюховичі) – будинки № 21, 92;

вулиця Мирна – будинки № 16, 6, 7, 8;

вулиця Озерна – будинки № 13, 15, 15а, 15 б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ділянка 14;

вулиця Озерна бічна – будинки № 1, 10, 14а, 14б, 2, 2а, 2б, 2в, 4;

вулиця Пекарська – будинки № 23, 32, 17, 19а, 33, 35, 37, 39, 42;

вулиця Під Горою – будинок № 4а

вулиця Під Основою – будинки № 10/1, 10/2, 12, 12а, 14, 14а, 18, 39в, 41, 49, 51, 53а, б/н;

вулиця Раппапорта – будинки № 17, 19, 21, 27;

вулиця Симоненка – будинок № 3;

вулиця Січових Стрільців – будинки № 62б, 64а, 64б;

вулиця Скляна – будинки № 5, 7;

вулиця Туган-Барановського – будинок № 16;

вулиця Турянського – будинки № 5, 5в;

вулиця Філатова – будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 3, 5, 9, 11, 11а, 15;

вулиця Церковна – будинки № 1, 2а, 3а, 5, 6а, 7, 8;

вулиця Шевченка – будинки № 102, 104, 106, 108, 59, 61, 63/65, 67, 96.