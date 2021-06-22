Інцидент трапився на вулиці Грабовського. Дитина перебуває у тяжкому стані.
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На 7-річного львів'янина впало дерево
- За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 19:40 на вулиці Грабовського на 7-річного львів'янина впало дерево.
- У той момент хлопчик гуляв у парковій зоні.
- Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
- За інформацією ТСН, слідчі відкрили кримінальне провадження за "службову недбалість".
- У Галицькій райадміністрації розповіли, що дерево, яке впало на дитину, було велике і трухляве.
- Наразі невідомо, чи саме комунальники повинні були за нього відповідати, адже на цій території є багато приватних ділянок.
Хлопчик перебуває у реанімації
Внаслідок нещасного випадку маленький львів'янин потрапив у реанімацію. Наразі він перебуває під постійним наглядом лікарів.
Заступник головного лікаря дитячої лікарні Роман Герега розповів, що у хлопчика діагностували множинні переломи кісток черепа, перелом основи черепа, забій головного мозку та інші травми.
Дитина перебуває при свідомості й поки не потребує оперативного втручання. Якщо стан хлопчика буде стабільним, його переведуть у нейрохірургічне відділення для наступного лікування.
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