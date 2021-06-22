Під час прогулянки на 7-річного львів'янина впало дерево: він потрапив у реанімацію

На 7-річного львів'янина 18 червня під час прогулянки у парку впало дерево. Хлопчик отримав важкі травми. Наразі він перебуває у реанімації.

Інцидент трапився на вулиці Грабовського. Дитина перебуває у тяжкому стані.

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На 7-річного львів'янина впало дерево

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 19:40 на вулиці Грабовського на 7-річного львів'янина впало дерево.

У той момент хлопчик гуляв у парковій зоні.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

За інформацією ТСН, слідчі відкрили кримінальне провадження за "службову недбалість".

У Галицькій райадміністрації розповіли, що дерево, яке впало на дитину, було велике і трухляве.

Наразі невідомо, чи саме комунальники повинні були за нього відповідати, адже на цій території є багато приватних ділянок.

Хлопчик перебуває у реанімації

Внаслідок нещасного випадку маленький львів'янин потрапив у реанімацію. Наразі він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Заступник головного лікаря дитячої лікарні Роман Герега розповів, що у хлопчика діагностували множинні переломи кісток черепа, перелом основи черепа, забій головного мозку та інші травми.

Дитина перебуває при свідомості й поки не потребує оперативного втручання. Якщо стан хлопчика буде стабільним, його переведуть у нейрохірургічне відділення для наступного лікування.

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