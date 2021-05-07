У Львові 7 травня вимкнуть світло на 25 вулицях: адреси

Фахівці "Львівобленерго" 7 травня ремонтуватимуть електромережі у Львові. Тож через проведення планових робіт без світла залишаться 25 вулиць міста.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Вітвера – будинки № 8, 14;
- вулиця Вулецька – будинки № 11, 13, 16а, 16б, 16г, 18б, 18д;
- ДК Галичанка – будинок № 5;
- вулиця Долинського – будинки № 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8;
- вулиця Донцова – будинки № 2 – 11, 14 – 21, 23;
- Дружба КСТ – будинки № 11А, 27, ділянки № 43, 12а, 56;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 11, 17, 19, 21, 23;
- вулиця Зелений Гай – будинок № 31;
- вулиця Крукова Гора – будинки № 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9;
- вулиця Кушевича – будинки № 5, 10, 12;
- вулиця Лемківська – будинки № 1, 1а, 2, 4 – 10, 12, 14, 16;
- вулиця Личаківська – будинки № 11, 23, 234, 234г, 235, 238, 240, 242;
- вулиця Мікльоша – будинки № 23, 25, 27;
- вулиця Пекарська – будинки № 23, 25, 26 – 31, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
- вулиця Під Горою – будинки № 10, 12, 14, 2/1, 2/2, 4, 6, 8;
- вулиця Під Осовою – будинки № 5;
- вулиця Січових Стрільців – будинки № 44, 46, 48 – 48а, 48б;
- вулиця Стрийська – будинки № 117, 127, 195;
- вулиця Тесленка – будинки № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11;
- вулиця Туган-Барановського – будинки № 2, 16;
- вулиця Філатова – будинки № 1-6, 8-12, 14, 15, 16, 18;
- вулиця Хімічна – будинки № 9а, 22;
- вулиця Чехова – будинки № 30, 11;
- проспект Чорновола – будинки № 43/1А;
- вулиця Ялтинська – будинок № 1 (Садово-городній кооператив "Лісівник").