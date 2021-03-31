Пенсіонер 31 березня випав з 8 поверху будинку на вулиці Тролейбусні. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці події.

Трагедія трапилась близько 13:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми У київській лікарні з висоти стрибнула пацієнтка: жінку не врятували Пенсіонер впав з 8 поверху На вулиці Тролейбусній близько 13:00 трапився трагічний випадок – 78-річний чоловік впав з вікна власної квартири, що розташована на 8 поверсі.

Пенсіонер отримав важкі травми. Він загинув на місці інциденту.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Вони намагаються встановити чи це був нещасний випадок, чи самогубство. Схожі випадки, які нещодавно трапились в Україні В Одесі 29 березня 15-річна дівчина вистрибнула з 7 поверху житлового будинку. Повідомляють, що вона хворіла на депресію.

У Дніпрі на вулиці Космонавта Волкова 26 березня чоловік впав з даху дитячого садочку №139. На момент падіння в нього були порізані вени.

У Луцьку зранку 25 березня з вікна коронавірусного шпиталю випала 81-річна пацієнтка. Вона померла на місці події. Припускають, що це могло бути самогубство.

У Львові 21 березня 29-річна жінка стрибнула з моста під колеса вантажного потяга. Львів'янка отримала важкі травми й загинула на місці події.

У Києві 20 березня дівчина стрибнула з 35 поверху одного з будинків ЖК "Мега-Сіті".