У Львові 78-річний чоловік загинув після падіння з 8 поверху

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Джерело:

ZAXID.NET

Пенсіонер 31 березня випав з 8 поверху будинку на вулиці Тролейбусні. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці події.

Трагедія трапилась близько 13:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Пенсіонер впав з 8 поверху

  • На вулиці Тролейбусній близько 13:00 трапився трагічний випадок – 78-річний чоловік впав з вікна власної квартири, що розташована на 8 поверсі.
  • Пенсіонер отримав важкі травми. Він загинув на місці інциденту.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити чи це був нещасний випадок, чи самогубство.

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