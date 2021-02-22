У 8 клінічну лікарню Львова інвестують 100 мільйонів гривень: на що витратять гроші – фото

У Львові у 8 міській клінічній лікарні планують облаштувати ангіографічну операційну, відділення КТ та кабінет МРТ. Це дозволить медикам надавати невідкладну допомогу на надсучасному рівні. Загалом у 2021 році у лікарню планують інвестувати 100 мільйонів гривень.

Томограф повинен почати працювати з березня 2021 року. Гроші на 8 міську клінічну лікарню виділять з міського й державного бюджетів.

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У лікарні з'явиться дороге надсучасне обладнання

За словами мера Львова Андрія Садового у місті є 2 великі базові лікарні – лікарня швидкої допомоги та восьма лікарня. У 2021 році у 8 лікарню інвестують близько 100 мільйонів гривень.

В першу чергу, запрацює нове КТ, воно вже є, ще закінчують ремонти у приміщенні, і 15 березня воно запрацює. Це важливо, особливо для тих людей, які мають інсульти, бо є одна година і треба оперативно побачити, що у них,

– розповів Садовий.

Приміщення, де встановлять нове МРТ, вже визначили. За словами мера, це дуже вартісне обладнання, але "воно кардинально змінить функціонал лікарні".

"Лікарі отримають глибину і розуміння, що і як треба лікувати. Професійний рівень лікарів дуже високий, але без сучасного обладнання це робити дуже складно. Звичайно, є приватники, які надають подібні послуги. Але для лікарні це важливо, сервіс для людей буде на дуже високому рівні", – зазначив міський голова.

За словами Садового, час, коли запрацює обладнання, залежить від тендерних процедур, які веде Міністерство охорони здоров'я.

Мер розповів, що КТ вартістю 24 мільйони гривень взяли у лізинг. МРТ і ангіограф коштують по 30 мільйонів гривень кожен. Садовий зазначив, що це дуже великі гроші й 8 лікарня вже давно не отримувала таких інвестицій.

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Дивіться фото з 8 міської клінічної лікарні / Фото Романа Балука

Наразі у 8 лікарні триває ремонт

Керівник 8 міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер розповів, за гроші міського бюджету у 2020 році у лізинг купили комп’ютерний томограф, а за кошти державного бюджету – ангіограф. Найближчим часом лікарні передадуть магнітно-резонансний томограф, який також придбали коштом держбюджету. У приміщеннях, де встановлять ці апарати, ще тривають ремонтні роботи. Для їх завершення виділять гроші з міського бюджету.

За словами Трунквальтера, ремонт у приміщенні, де встановлять томограф, вже завершили. Наразі там під'єднують світло. Так, томограф повинен почати працювати до 15 березня.

Це 64-зрізовий томограф, фактично, на сьогодні один з кращих за потужністю в місті. Ми зможемо надати дуже багато різних послуг, зокрема лікування інсультів, інфарктів міокарду,

– зазначив керівник лікарні.

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Чому 8 лікарні необхідне КТ та МРТ

За словами керівниці управління охорони здоров'я ЛМР Наталії Літвінської, 8 міська лікарня та лікарня швидкої допомоги визначені як опорні для надання ургентної допомоги. А таку допомогу неможливо надати без МРТ, КТ і ангіографа.

"Це обладнання необхідне лікарні для того, щоб скласти з Національною службою здоров'я України угоду з надання пріоритетних послуг. Це медична допомога при інфарктах, інсультах, кардіохірургічні операції, тому це обладнання вкрай важливе для цієї лікарні як для другої ургентної опорної лікарні в місті Львові", – додала Літвінська.

У 8 міській клінічній лікарні розміщені 365 ліжкомісць, з яких 250 – для лікування хворих на COVID-19. 80% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем.