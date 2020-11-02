У Львові 31 жовтня зловмисник проник у квартиру 89-річної пенсіонерки. Він намагався її пограбувати. Проте жінка разом зі своєю онукою вислизнули з квартири та викликали поліцію.

Інцидент трапився близько 9 години вечора в одному з будинків на вулиці Широкій. 89-річна бабуся була у квартирі разом зі своєю 14-річною онукою. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік намагався пограбувати пенсіонерку

Бабуся та онука почули, що у сусідній кімнаті хтось є.

Вони зазирнули крізь шпарину та побачили, що невідомий чоловік нишпорить у шафах та все перевертає.

Чоловік помітив власницю квартири. Він забрав у жінки гаманець та продовжив шукати цінні речі у кімнаті.

Бабуся та онука непомітно вислизнули з квартири та зачинили двері на ключ.

Пенсіонерка пішла до сусідів й викликала поліцію.

Як затримали зловмисника

На місце виклику одразу виїхали патрульні та слідчі. У квартирі правоохоронці побачили, що чоловік продовжує перевертати квартиру у пошуках "поживи".

Зловмисник помітив патрульних й почав кричати та кидатись у них пляшками. Правоохоронці затримали 56-річного львів’янина.



Чоловік грабував квартиру пенсіонерки, хоч вона була вдома / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Що загрожує чоловікові

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. За такий злочин чоловікові загрожує від 4 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.