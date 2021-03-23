У Львові адмінкорпус екстреної медичної допомоги можуть перемістити у школу

У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тому у місті працюють над збільшенням кількості ліжкомісць. Так, невдовзі приміщення адмінкорпусу екстреної медичної допомоги ЛШМД можуть зробити резервним для хворих на COVID-19.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, бухгалтери та ІТ-спеціалісти Лікарні швидкої медичної допомоги натомість будуть працювати у приміщенні школи № 97, яка розміщена поряд з лікарнею. Проте поки наказу про переїзд немає.

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У Львові збільшують резерв ліжкомісць

Москаленко розповів, що у львівських лікарнях з кожним днем меншає кількість вільних ліжок для хворих на коронавірус.

Переповнена і лікарня швидкої допомоги, тому ми розглядаємо різні варіанти облаштування додаткових ліжок. Зараз мова йде про вивільнення приміщень медичного коледжу, облаштування ліжок у поліклініці на Мазепи, а тепер розглядаємо варіант вивільнення приміщень екстренки,

– додав посадовець.

За словами Москаленка, якщо буде потреба, то у приміщення школи №97 переїде лише адмінперсонал корпусу екстреної меддопомоги ЛШМД.

"Наказу про переїзд немає. Чи відбудеться точно переїзд, буде узгоджено зі школою та екстренкою", – зазначив заступник мера.

Проте не усі містяни задоволені таким рішенням. Деякі користувачі фейсбуку обурені тим, що адмінперсонал лікарні переведуть у школу, адже поруч розташоване порожнє колишнє приміщення ЛКП "Північне". Москаленко відповів, що в те приміщення також переведуть супутні служби, які вивільняються з Миколайчука.

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