Інцидент трапився у квітні у парку Франка. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Львів'янин побив поліцейського

  • У квітні правоохоронці приїхали у парк Франка за викликом.
  • Небайдужий львів'янин повідомив, що там відбувається бійка між чоловіками.
  • Патрульні намагались врегулювати конфлікт.
  • Проте один з учасників бійки почав поводитись досить агресивно.
  • 27-річний львів'янин не реагував на вимоги поліцейських, а потім почав шарпати їх за одяг.
  • Зловмисник, лаючись, накинувся з кулаками на одного з патрульних.
  • Внаслідок інциденту правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні побоїв правоохоронцю під час виконанням ним службових обов'язків. Раніше судимому чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі суд обере львів'янину покарання.