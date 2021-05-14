Інцидент трапився у квітні у парку Франка. Правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Львів'янин побив поліцейського
- У квітні правоохоронці приїхали у парк Франка за викликом.
- Небайдужий львів'янин повідомив, що там відбувається бійка між чоловіками.
- Патрульні намагались врегулювати конфлікт.
- Проте один з учасників бійки почав поводитись досить агресивно.
- 27-річний львів'янин не реагував на вимоги поліцейських, а потім почав шарпати їх за одяг.
- Зловмисник, лаючись, накинувся з кулаками на одного з патрульних.
- Внаслідок інциденту правоохоронець отримав тілесні ушкодження.
Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні побоїв правоохоронцю під час виконанням ним службових обов'язків. Раніше судимому чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі суд обере львів'янину покарання.