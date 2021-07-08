У Львові авто розтрощило прохідну "Львівспецкомунтрансу": постраждали 3 людей – фото і відео

На вулиці Жовківській у Львові 7 липня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Mazda 6 і Ford Focus. Внаслідок зіткнення Mazda влетіла у прохідну ЛКП "Львівспецкомунтранс".

Внаслідок ДТП постраждали 3 людей. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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Одне авто вилетіло на тротуар, інше – у двері ЛКП

Приблизно о 20:00 на вулиці Жовківській зіштовхнулись Mazda 6 і Ford Focus. Внаслідок зіткнення Mazda в'їхала у прохідну ЛКП "Львівспецкомунтранс", де приймають будівельне сміття.

Вниз по Жовківській їхав Ford, за ним – Mazda. Біля перехрестя з вулицею Донецькою Mazda зачепила Ford, який від зіткнення виїхав на тротуар, а Mazda врізалась у ворота "Львівспецкомунтрансу",

– повідомила очевидиця події.

Момент зіткнення потрапив на камери відеоспостереження.

Дивіться відео з місця ДТП:

Внаслідок аварії постраждали 3 людей

За кермом Mazda на закарпатській реєстрації перебував 51-річний водій. Внаслідок зіткнення він не постраждав. Особисті дані інших учасників ДТП уточнюють правоохоронці.

Загалом внаслідок ДТП травмувалися 3 людей. Двох постраждалих віком 18 і 20 років госпіталізували. На щастя, на момент зіткнення на прохідній ЛКП нікого не було, тож пошкодилась лише будівля. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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Mazda влетіла у прохідну ЛКП "Львівспецкомунтранс" / Фото ZAXID.NET



Двох постраждалих госпіталізували / Фото ZAXID.NET



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ZAXID.NET