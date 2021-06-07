Аварія трапилась на вулиці Левандівській о 6:00. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Маршрутка №11 в'їхала в дерево
- Приблизно о 6:00 автобус №11 в'їхав у дерево.
- За кермом перебував 59-річний житель Жовківського району.
- За інформацією депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, чоловікові стало погано під час руху.
- Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирок маршрутки – львів'янки віком від 34 до 64 років.
- Їх усіх відвезли до лікарні з різними травмами – забоями, черепно-мозковими травмами, вивихами.
- Зокрема, 64-річну жінку госпіталізували у важкому стані.
- У лікарні розповіли, що внаслідок аварії водій не постраждав, тож медичної допомоги він не потребував.
- У поліції зазначили, що чоловік був тверезим.
Дивіться відео з місця ДТП:
Поліцейські проводять розслідування
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Причини ДТП встановлюють. Поліція розглядає кілька версій. Обслуговує маршрут № 11 перевізник "Міра і К",
– розповіли в управлінні транспорту ЛМР.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому може загрожувати до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
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Внаслідок аварії постраждали 5 людей / Фото "Варта 1"
Ймовірно, водієві стало погано під час руху / Фото поліції Львівщини