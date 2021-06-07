Аварія трапилась на вулиці Левандівській о 6:00. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Маршрутка №11 в'їхала в дерево

Приблизно о 6:00 автобус №11 в'їхав у дерево.

За кермом перебував 59-річний житель Жовківського району.

За інформацією депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, чоловікові стало погано під час руху.

Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирок маршрутки – львів'янки віком від 34 до 64 років.

Їх усіх відвезли до лікарні з різними травмами – забоями, черепно-мозковими травмами, вивихами.

Зокрема, 64-річну жінку госпіталізували у важкому стані.

У лікарні розповіли, що внаслідок аварії водій не постраждав, тож медичної допомоги він не потребував.

У поліції зазначили, що чоловік був тверезим.

Дивіться відео з місця ДТП:

Поліцейські проводять розслідування

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Причини ДТП встановлюють. Поліція розглядає кілька версій. Обслуговує маршрут № 11 перевізник "Міра і К",

– розповіли в управлінні транспорту ЛМР.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому може загрожувати до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

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Внаслідок аварії постраждали 5 людей / Фото "Варта 1"



Ймовірно, водієві стало погано під час руху / Фото поліції Львівщини