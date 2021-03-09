Вдавали поліцейських: у Львові банда рекетирів викрадала людей та вимагала викуп – фото
Львівські правоохоронці 5 березня затримали учасників злочинної групи. Зловмисники під виглядом поліцейських викрадали людей для отримання викупу.
Джерело:Нацполіція України
До складу злочинної групи входили колишні засуджені. Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи.
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Зловмисники вдавали поліцейських та викрадали людей
- Правоохоронці встановили, що злочинну групу організував "смотрящий" за Личаківською виправною колонією.
- Він підібрав її членів серед засуджених. До складу угруповання увійшли 4 місцевих жителів, яких неодноразово судили за майнові та пов’язані з наркотиками злочини.
- Зловмисники об'єднались для спільної "роботи" після звільнення з в'язниці. Банда "спеціалізувалась" на вимаганні грошей. Задля цього зловмисники навіть організовували викрадення людей.
- Також у поле зору зловмисників потрапляли наркозалежні. Зокрема зловмисники хотіли схилити жителя Рівненщини до придбання та розповсюдження наркотиків.
- Для цього рекетири розробили схему – 2 представлялися продавцями "товару", а інші – працівниками поліції.
- Домовившись про зустріч з постраждалим поблизу одного із ТРЦ Львова, зловмисники силою посадили чоловіка в авто і вивезли у напрямку міста.
- Дорогою учасники угруповання вимагали у нього 10 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків.
- Під тиском зловмисників чоловік попросив свою дружину перерахувати на їхній рахунок частину грошей – 25 тисяч гривень. Їх зловмисники зняли в одному із банкоматів.
Зловмисники викрадали людей для отримання викупу / Нацполіція України
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Рекетирів затримали за гарячими слідами
Правоохоронці 5 березня затримали учасників угруповання за гарячими слідами. У зловмисників вилучили підроблене посвідчення поліцейського, кайданки та гроші.
Слідчі повідомили затриманим про підозру у "вимаганні" та "викраденні людини". Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За вимагання зловмисникам може загрожувати до 7 років за ґратами, а за викрадення людини – до 5 років у в'язниці.
Рекетирів затримали за гарячими слідами / Нацполіція України
Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи / Нацполіція України
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