Львівські правоохоронці 5 березня затримали учасників злочинної групи. Зловмисники під виглядом поліцейських викрадали людей для отримання викупу.

До складу злочинної групи входили колишні засуджені. Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи.

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Зловмисники вдавали поліцейських та викрадали людей

Правоохоронці встановили, що злочинну групу організував "смотрящий" за Личаківською виправною колонією .

. Він підібрав її членів серед засуджених . До складу угруповання увійшли 4 місцевих жителів, яких неодноразово судили за майнові та пов’язані з наркотиками злочини .

. До складу угруповання увійшли 4 місцевих жителів, яких неодноразово судили за . Зловмисники об'єднались для спільної "роботи" після звільнення з в'язниці. Банда "спеціалізувалась" на вимаганні грошей. Задля цього зловмисники навіть організовували викрадення людей .

Задля цього зловмисники навіть організовували . Також у поле зору зловмисників потрапляли наркозалежні. Зокрема зловмисники хотіли схилити жителя Рівненщини до придбання та розповсюдження наркотиків .

. Для цього рекетири розробили схему – 2 представлялися продавцями "товару", а інші – працівниками поліції .

. Домовившись про зустріч з постраждалим поблизу одного із ТРЦ Львова, зловмисники силою посадили чоловіка в авто і вивезли у напрямку міста.

і вивезли у напрямку міста. Дорогою учасники угруповання вимагали у нього 10 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків.

у нього За ці гроші вони обіцяли допомогти потерпілому уникнути за придбання наркотиків. Під тиском зловмисників чоловік попросив свою дружину перерахувати на їхній рахунок частину грошей – 25 тисяч гривень. Їх зловмисники зняли в одному із банкоматів.



Зловмисники викрадали людей для отримання викупу / Нацполіція України

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Рекетирів затримали за гарячими слідами

Правоохоронці 5 березня затримали учасників угруповання за гарячими слідами. У зловмисників вилучили підроблене посвідчення поліцейського, кайданки та гроші.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у "вимаганні" та "викраденні людини". Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вимагання зловмисникам може загрожувати до 7 років за ґратами, а за викрадення людини – до 5 років у в'язниці.



Рекетирів затримали за гарячими слідами / Нацполіція України



Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи / Нацполіція України