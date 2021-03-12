У Львові батьки загиблої у ДТП дівчинки відсудили у перевізника 4,4 мільйона гривень

У 2016 році у Львові водій автобуса №3А на смерть збив 5-річну дівчинку на пішохідному переході. Чоловіка засудили до 5 років у в'язниці, а комунальне підприємство "АТП-1" зобов'язали виплатити батькам загиблої 4,4 мільйона гривень.

ДТП трапилась 10 червня 2016 року на вулиці Шота Руставелі. Дівчинка переходила дорогу разом з бабусею та сестрою.

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Водій не звернув уваги на крики перехожих

На розі вулиць Зеленої та Шота Руставелі 10 червня водій комунального автобуса №3а Володимир Козак збив 5-річну дівчинку.

Дитина у той час переходила дорогу пішохідним переходом разом зі своєю бабусею та сестрою.

Дівчинка отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці аварії.

Свідки трагедії розповіли, що водій ніяк не реагував на крики перехожих.

Він протягнув дівчинку по землі задніми колесами.

Судові процеси у цій справі тривали понад 4 роки.

Батькам повинні відшкодувати понад 4 мільйони гривень

Личаківський районний суд Львова 7 серпня 2020 року виніс вирок водієві автобуса. Чоловіка засудили до 5 років за ґратами. "АТП-1" зобов’язали відшкодувати батькам дівчинки майже 700 тисяч гривень моральної компенсації.

Родичі загиблої подали на це рішення апеляцію. Також апеляцію подала родина водія. Львівський апеляційний суд 5 березня виніс рішення – залишити вирок водієві без змін. Також колегія суддів у складі Ігоря Стельмаха, Петра Каблака та Тетяни Урдюк зобов'язала "АТП-1" відшкодувати батькам загиблої майже 4,4 мільйона гривень моральної компенсації. Проте це рішення ще можна оскаржити у Касаційному суді.