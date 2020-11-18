У Львові ЛКП "Лев" та FOUR PAWS Ukraine безкоштовно стерилізуватимуть вуличних котів. Тваринам, яким зроблять операцію, поставлять спеціальне тату на вухо, щоб їх можна було легко розпізнати.

Акція з безкоштовної стерилізації котів проходить у Львові третій рік поспіль. Процедуру ветеринари проводять згідно з європейськими протоколами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ЛКП "Лев".

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Коли та де стерилізуватимуть безпритульних котів

За підрахунками 2019 року, у Львові живуть майже 6 тисяч котів-безхатченків. Тому стерилізація цих тварин є вкрай важливою, адже це один з найбільш гуманних методів контролю чисельності безпритульних котів.

Щодня ветеринари можуть опрацювати 20 – 25 котів. Лікарі працюють згідно з європейськими протоколами та використовують безпечну анестезію. Після операції кожній стерилізованій тварині поставлять татуювання на вухо, щоб її було просто розпізнати.

Акція почалась 17 листопада й триватиме протягом 5 днів, тобто до 22 листопада. Безкоштовно стерилізувати вуличних котів будуть у Першій комунальній ветклініці ЛКП "Лев".

Записатись на безкоштовну стерилізацію можна за телефоном 068-53-54-545.

Дивіться фото, як стерилізують котів у ЛКП "Лев" / Фото ЛКП "Лев"

Коротко про ЛКП "Лев" та FOUR PAWS