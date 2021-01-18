У Львові 16 січня правоохоронці затримали безпритульного, який намагався продати пістолет та набої до нього. Тепер чоловікові загрожує тюремне ув'язнення.

Чоловік продавав зброю біля супермаркету на вулиці Науковій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Перестрілка на "Різдвяному ярмарку": у Львові підстрелили охоронця – фото Як безпритульний намагався продати пістолет Близько 13:00 на вулиці Науковій до патрульних підійшов чоловік. Він розповів, що біля супермаркету безпритульний намагався продати йому пістолет.

Львів'янин описав чоловіка та можливе місце, де його можна знайти.

Коли патрульні знайшли ймовірного зловмисника, він почав поводитися підозріло і дуже хвилюватись.

Патрульні запитали, чи має він заборонені предмети. Безпритульний відповів, що має.

У чоловіка під час поверхневої перевірки у кишені куртки виявили пістолет схожий на Perfecta FBI 800 та 11 набоїв калібру 9 міліметрів.

На місце події викликали слідчих.

Правоохоронці вилучили пістолет та набої на експертизу.

52-річного чоловіка доставили у відділок.

Чоловік продавав зброю біля супермаркету / Фото Патрульної поліції Львівщини Що загрожує чоловікові Безпритульному загрожує відповідальність за збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини