Контрактниця військової частини Нацгвардії Анна Ротач вже 10 днів не з'являлась на службі. Шевченківський відділ поліції 30 листопада оголосив її у розшук.

Анна Ротач зникла 27 листопада. Вона вийшла зі своєї квартири й відтоді не з'являлась ні на службі, ні вдома. Про це повідомив ZAXID.NET. Цікаво У Львові пасажири жорстоко побили та пограбували таксиста: фото Як зникла військовослужбовиця Нацгвардії Ротач народилась на Донеччині. Після закінчення Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові 23-річна жінка підписала 5-річний контракт про службу у Нацгвардії.

Ротач служить у військовій частині Нацгвардії на вулиці Стрийській у Львові протягом 6 місяців.

Військовослужбовиця зникла 27 листопада. Тому керівництво Західного територіального управління Нацгвардії 30 листопада звернулося про її зникнення до поліції.

Поліція оголосила контрактницю в державний розшук.

Правоохоронці встановили, що Ротач виїхала з квартири, де мешкала зі своїм чоловіком, у невідомому керунку.

Її батьки, що наразі живуть на Донеччині, розповіли, що не знають, де їхня донька.

Станом на сьогодні місце її перебування досі невідоме. Зверніть увагу! Поліція закликає усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу контрактницю, зателефонувати за номером 102 або 0969410917.

У Львові зникла 23-річна військовослужбовиця Нацгвардії / Фото поліції Львівщини