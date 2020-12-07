У Львові безвісти зникла військовослужбовиця Нацгвардії: фото
Контрактниця військової частини Нацгвардії Анна Ротач вже 10 днів не з'являлась на службі. Шевченківський відділ поліції 30 листопада оголосив її у розшук.
Анна Ротач зникла 27 листопада. Вона вийшла зі своєї квартири й відтоді не з'являлась ні на службі, ні вдома. Про це повідомив ZAXID.NET.
Цікаво У Львові пасажири жорстоко побили та пограбували таксиста: фото
Як зникла військовослужбовиця Нацгвардії
- Ротач народилась на Донеччині. Після закінчення Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові 23-річна жінка підписала 5-річний контракт про службу у Нацгвардії.
- Ротач служить у військовій частині Нацгвардії на вулиці Стрийській у Львові протягом 6 місяців.
- Військовослужбовиця зникла 27 листопада. Тому керівництво Західного територіального управління Нацгвардії 30 листопада звернулося про її зникнення до поліції.
- Поліція оголосила контрактницю в державний розшук.
- Правоохоронці встановили, що Ротач виїхала з квартири, де мешкала зі своїм чоловіком, у невідомому керунку.
- Її батьки, що наразі живуть на Донеччині, розповіли, що не знають, де їхня донька.
- Станом на сьогодні місце її перебування досі невідоме.
У Львові зникла 23-річна військовослужбовиця Нацгвардії / Фото поліції Львівщини
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter